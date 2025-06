Chili : un séisme de magnitude 6,4 au Nord laisse des milliers de foyers sans électricité

Selon le Centre national de sismologie, le séisme s'est produit à 13h15 heure locale (17h15 GMT) à 54 km au sud de la ville de Diego de Almagro, dans la région d'Atacama, dans le Nord du Chili.

Le séisme s'est produit à une profondeur de 65 km et a été ressenti dans les villes voisines.

23.000 personnes privées d’électricité

Les médias locaux ont fait état de coupures de courant dans les zones touchées.

"Suite à ce séisme, on recense 23.000 clients avec interruption de la fourniture (électrique) dans la région d'Atacama", et des effondrements mineurs ont été signalés, a déclaré Miguel Ortiz, sous-directeur des urgences du Service national de prévention et de réponse aux catastrophes.

Situé sur la Ceinture de feu du Pacifique, le Chili est l'un des pays les plus sismiques au monde. Trois plaques tectoniques convergent sur son territoire : la plaque de Nazca, la plaque sud-américaine et la plaque antarctique. En 1960, la ville de Valdivia (Sud) a été dévastée par un séisme de magnitude 9,5, considéré comme le plus puissant jamais enregistré, qui a causé la mort de 9.500 personnes. En 2010, un tremblement de terre de magnitude 8,8, suivi d'un tsunami, a fait plus de 520 morts.

