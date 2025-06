Le Salvador annonce la saisie de 6,3 tonnes de cocaïne

Ces opérations ont eu lieu entre le 2 et le 10 juin à environ 1.000 milles nautiques (1.852 km) de la côte. Cinq embarcations ont été interceptées et la drogue, d'une valeur de 157,4 millions de dollars sur le marché, a été trouvée à bord de quatre d'entre elles, a indiqué M. Bukele sur son compte X. Dix Equatoriens, trois Guatémaltèques, trois Mexicains et un Colombien ont été arrêtés, a précisé le président, selon qui il s'agit "d'un des plus grands coups portés au narcotrafic dans l'histoire du Salvador". Le Salvador et les autres pays d'Amérique centrale sont situés sur la route de la drogue entre les pays producteurs d'Amérique du Sud, principalement la Colombie, le Pérou et l'Equateur, et le marché nord-américain. Un total de 27,2 tonnes de drogues, principalement de la cocaïne, d'une valeur totale de 681,1 millions de dollars, ont été saisies dans le pays en 2024, selon des chiffres officiels.

