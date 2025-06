Les Bourses mondiales lestée par les incertitudes géopolitiques et la consommation américaine

Les marchés boursiers mondiaux ont reculé mardi 17 juin, freinés par les tensions géopolitiques et par la baisse de la consommation aux États-Unis le mois dernier.

>> La Bourse de Paris recule après l'escalade au Moyen-Orient

>> Wall Street en hausse malgré la poursuite du conflit armé Israël - Iran

>> Wall Street plombée par le conflit Iran-Israël et la consommation américaine

>> La Bourse de Paris lestée par la géopolitique et la consommation américaine

À Wall Street, Le Dow Jones a reculé de 0,70%, l'indice Nasdaq a perdu 0,91% et l'indice élargi S&P 500 a lâché 0,84%. En Europe, la Bourse de Paris a cédé 0,76%, Londres a reculé de 0,46% et Francfort a abandonné 1,12%. Sur le marché obligataire, l'emprunt américain à dix ans se détendait à 4,39% vers 20h45 GMT, contre 4,45% la veille en clôture. Son équivalent allemand restait quant à lui quasi inchangé à 2,53%, contre 2,54% lundi 16 juin. Côté change, le billet vert gagnait 0,69% face à la monnaie unique, à 1,1482 dollar pour un euro et prenait 1,11% face à la livre, à 1,3429 dollar.

APS/VNA/CVN