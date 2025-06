Conflit en RD du Congo : signature d'un accord de paix avec le Rwanda

Ce texte provisoire, qui s'inspire d'une Déclaration de principes approuvée en avril, prévoit des dispositions sur "le respect de l'intégrité territoriale et l'arrêt des hostilités" dans l'est de la RDC, selon ce communiqué diffusé par le département d'État au nom des trois pays et du Qatar, également médiateur. L'accord de paix doit être formellement signé lors d'une réunion ministérielle le 27 juin à Washington en présence du secrétaire d'État américain Marco Rubio. L'accord a été élaboré au cours de trois jours de "dialogue constructif portant sur les intérêts politiques, sécuritaires et économiques" entre représentants de la RDC et du Rwanda à Washington, selon le communiqué. Il comprend aussi des dispositions sur "le désengagement, le désarmement et l'intégration conditionnelle des groupes armés non étatiques".

