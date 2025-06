Inondations au Nigeria : plus de 700 personnes toujours portées disparues

Fin mai, une crue éclair avait inondé la ville de Mokwa après des heures de pluie torrentielle, détruisant des habitations et tuant plus de 200 habitants, selon les services de secours. Des équipes de secouristes continuent de rechercher les disparus trois semaines après l'inondation dans et autour de la ville, située à plus de 300 km à l'est d'Abuja, la capitale nigériane. "Plus de 700 personnes sont toujours portées disparues et nous devons toujours établir où elles sont", a déclaré Yakubu Garba, le vice-gouverneur de l'État du Niger, dans un communiqué. Selon le dernier bilan, 207 corps ont été retrouvés après l'inondation, qui a détruit 400 habitations et provoqué le déplacement de plus de 3.000 personnes, a précisé M. Garba. L'agence de gestion des urgences de l'Etat du Niger a confirmé le bilan de 207 morts, ajoutant qu'elle travaillait encore à établir le nombre de disparus. La saison des pluies, qui dure généralement six mois au Nigeria, vient de commencer.

APS/VNA/CVN