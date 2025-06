Le groupe pharmaceutique jordanien Hikma discute de ses projets en Algérie

La délégation jordanienne, reçue lundi 16 juin, comprenait le directeur des affaires publiques du groupe, Salah Mawajdeh, le directeur des opérations pour la région Moyen-Orient et Afrique du Nord (MENA), Tareq Darwazeh, le vice-président de la région Afrique du Nord, Eyad Abuawad, et le directeur général de la filiale du groupe en Algérie, Abdelkrim Kabeche. La rencontre a permis de passer en revue les activités du groupe jordanien, qui est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de médicaments génériques, et de discuter des nouveaux projets du groupe en Algérie. Le premier projet, qui sera inauguré mardi, comprend une unité de production de produits pharmaceutiques injectables (ampoules et flacons stériles), d'une capacité de production de 54 millions d'unités par an, ce qui portera à cinq le nombre d'usines Hikma en Algérie, selon la même source. La rencontre a également porté sur le projet de réhabilitation et d'extension de l'unité de production d'anticancéreux, pour atteindre une capacité de production de plus de 565 millions de boîtes par an (gélules et comprimés), ajoute le communiqué. À cette occasion, le directeur général de l'AAPI, M. Omar Rekkache, a salué les projets du groupe Hikma en Algérie, l'invitant à étendre ses investissements en lançant de nouveaux projets pharmaceutiques, notamment dans les pôles industriels dédiés à ce type d'industries, selon la même source.

