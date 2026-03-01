L’Iran annonce la formation d'un conseil de direction intérimaire

Le secrétaire du Conseil suprême de sécurité nationale d'Iran, Ali Larijani, a déclaré dimanche 1 er mas que le pays formera un conseil de direction intérimaire plus tard dans la journée jusqu'à la sélection du prochain dirigeant, selon la chaîne de télévision d'Etat, IRIB.

Xinhua/VNA/CVN