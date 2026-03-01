Iran

Des milliers de personnes rendent hommage à Ali Khamenei dans le centre de Téhéran

>> Trump estime que les informations concernant la mort du guide suprême iranien sont "exactes"

>> Le guide suprême iranien Khamenei a été tué

Des milliers de personnes ont convergé dimanche 1er mars vers l'emblématique place Enghelab à Téhéran après l'annonce de la mort du guide suprême Ali Khamenei, ont constaté des journalistes de l'AFP. Vêtus de noir pour la plupart, certains en pleurs, et brandissant des portraits de celui qui était au pouvoir en Iran depuis 1989, ces manifestants ont scandé "À mort l'Amérique!", "À mort Israël!" au milieu de drapeaux de la République islamique. La mort d'Ali Khamenei, 86 ans, tué lors de frappes israélo-américaines samedi 28 février contre sa résidence à Téhéran, a été confirmée dimanche 1er mars par la télévision d'État.

AFP/VNA/CVN



