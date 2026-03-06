L'IPC progresse de 1,14 % en février sous l'effet de la demande liée au Têt

L'indice des prix à la consommation (IPC) du Vietnam a augmenté de 1,14% en février par rapport au mois précédent, les prix de la plupart des grandes catégories de biens et services ayant progressé, a annoncé le 6 mars l'Office national des statistiques (ONS), rattaché au ministère des Finances.

Cette hausse a été enregistrée aussi bien en zone urbaine qu'en zone rurale, avec des augmentations respectives de 1,12% et 1,17%.

L'ONS attribue cette augmentation principalement à la hausse des prix des produits alimentaires, des services de restauration et des transports, elle-même alimentée par une demande accrue des consommateurs pour les achats et les voyages pendant les vacances du Nouvel An lunaire (Têt).

En moyenne, au cours des deux premiers mois de 2026, l'IPC a progressé de 2,94% en glissement annuel, tandis que l'inflation sous-jacente a atteint 3,47%.

Durant la période, l'indice des prix du groupe « alimentation et restauration » a progressé de 4,46%, contribuant à la hausse de l'IPC global de 1,6 point de pourcentage. Au sein de ce groupe, les prix du porc ont bondi de 8,49% en raison de pénuries d'approvisionnement liées à une forte demande pendant les fêtes, tandis que les prix de la volaille fraîche ont augmenté de 4,42%.

Le groupe "logement et matériaux de construction" a enregistré une hausse de 5,6%, contribuant à hauteur de 1,27 point de pourcentage à la croissance de l'IPC global. Cette augmentation est principalement due à la hausse des prix des matériaux de construction tels que le sable et la pierre, ainsi qu'à l'augmentation des coûts de location. Les prix de l'électricité pour les ménages ont également progressé de 5,61%, en raison de l'augmentation de la consommation et de l'ajustement du tarif moyen de l'électricité pour les particuliers par Vietnam Electricity à compter du 10 mai 2025.

L'indice des prix du groupe "éducation" a augmenté de 3,17%, contribuant à hauteur de 0,19 point de pourcentage à la croissance de l'IPC, suite à l'ajustement des frais de scolarité par certains établissements privés et semi-publics pour l'année scolaire 2025-2026.

Les prix du groupe culture, divertissement et tourisme ont augmenté de 1,71%, tandis que ceux du groupe médicaments et services de santé ont progressé de 0,83%.

Cependant, plusieurs facteurs ont contribué à modérer la croissance de l'IPC. L'indice des prix du groupe transport a reculé de 3,48%, réduisant l'IPC global de 0,35 point de pourcentage, principalement en raison d'une baisse de 9% des prix de l'essence et du pétrole.

Le groupe information et communication a également enregistré une baisse de 0,26%, les prix des téléphones mobiles de génération précédente ayant diminué suite aux campagnes promotionnelles lancées par les entreprises.

L'Office national des statistiques (NSO) a indiqué que les cours de l'or en Inde ont évolué conformément aux tendances mondiales. Au 28 février, le prix moyen mondial de l'or a atteint 5.023,09 dollars américains l'once, en hausse de 6,12% par rapport au mois précédent, sous l'effet d'une demande accrue de valeurs refuges dans un contexte d'incertitudes économiques et géopolitiques.

Sur le marché intérieur, la demande accrue d'or, symbole de prospérité à l'occasion du Têt, la fête du Dieu de la Richesse, a contribué à une hausse de 11,42% de l'indice des prix de l'or en février par rapport au mois précédent.

Parallèlement, l'indice des prix du dollar américain sur le marché intérieur a reculé de 0,89% en février, mais progressé de 2,31% sur un an. En moyenne, au cours des deux premiers mois de 2026, cet indice a augmenté de 2,74% par rapport à la même période en 2025.

