Mobilisation accrue contre la pêche INN en vue de l’inspection de la CE

La province de Hà Tinh (Centre) intensifie la mise en œuvre coordonnée des mesures de lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN), tout en préparant de manière proactive les conditions et contenus nécessaires pour accueillir la cinquième mission d’inspection de la Commission européenne (CE).

Photo : Van Diêp/VNA/CVN

Récemment, le vice-Premier ministre Trân Hông Hà a présidé la 31e réunion du Comité national de pilotage pour la lutte contre la pêche INN, réunissant ministères, organismes centraux et collectivités côtières.

Lors de cette session, les représentants des ministères et des provinces ont présenté l’état d’avancement des tâches assignées à l’issue de la 30e réunion et des précédentes sessions du Comité.

Le ministère de l’Agriculture et de l'Environnement consolide actuellement les contributions des administrations centrales et locales afin de finaliser le rapport explicatif portant sur les points d’attention soulevés par la Commission européenne, conformément aux directives du vice-Premier ministre.

Photo : Van Diêp/VNA/CVN

Un rapport d’évaluation des inspections menées dans 14 provinces et grandes villes côtières est également en cours d’achèvement, mettant en lumière les résultats obtenus ainsi que les insuffisances propres à chaque localité.

Au 22 février dernier, les autorités locales avaient procédé à la vérification, au recensement et à l’intégration dans la base de données publique de 19.042 navires de pêche radiés du registre depuis 2020. Par ailleurs, 47.733 navires d’une longueur égale ou supérieure à six mètres sont désormais connectés au système électronique de traçabilité des produits halieutiques (eCDT). L’ensemble de la flotte déclarée - soit 80.324 navires - est enregistré et mis à jour dans la base nationale Vnfishbase, atteignant un taux de couverture de 100%.

Selon les rapports provinciaux, entre 2024 et le 22 février 2026, 19.843 navires ont été détectés pour perte de connexion supérieure à six heures, interruption excédant dix jours en mer ou franchissement des limites autorisées d’exploitation. Sur ce total, 19.487 cas ont fait l’objet d’un traitement, soit un taux de résolution de 98,21%.

À ce jour, 15 des 22 provinces concernées ont adopté des politiques de reconversion professionnelle dans le secteur halieutique.

Au cours de la semaine écoulée, les forces compétentes ont contrôlé 14.172 mouvements de sortie et 13.828 mouvements d’entrée de navires dans les ports, conformément à la réglementation en vigueur. Les volumes de captures débarquées et supervisées via le système eCDT ont atteint 30.158 tonnes.

Les responsables des ministères, organismes centraux et provinces littorales ont également fait état des progrès réalisés dans l’exécution des missions confiées lors de la 30e réunion du Comité de pilotage, tout en identifiant les difficultés persistantes devant être résolues afin d’assurer la pleine conformité aux recommandations de la Commission européenne.

Dans ses conclusions, le vice-Premier ministre Trân Hông Hà a exigé une mobilisation maximale des ressources et la poursuite d’une mise en œuvre rigoureuse et efficace des mesures de lutte contre la pêche INN. Les ministères et collectivités doivent préparer de manière détaillée les scénarios opérationnels en vue des séances de travail prévues avec la Commission européenne en mars 2026.

Il a souligné la nécessité de renforcer le contrôle des navires aux postes-frontières maritimes, en veillant à la cohérence des données relatives aux entrées et sorties de port conformément au cadre légal. Il a également insisté sur l’intensification des actions de sensibilisation et d’accompagnement des armateurs et capitaines dans l’utilisation conforme du système eCDT.

Photo : CTV/CVN

Les autorités compétentes sont appelées à maintenir un canal d’information régulier avec la Commission européenne afin de lui communiquer, en temps opportun et dans le cadre de leurs attributions, les efforts et résultats du Vietnam en matière de lutte contre la pêche INN. Les provinces doivent finaliser sans délai leurs plans d’action globaux, assurer la concordance des données entre services concernés et garantir l’archivage rigoureux et scientifique des dossiers, registres et pièces justificatives, afin de permettre toute vérification in situ par la mission d’inspection européenne.

Un réexamen exhaustif et une classification précise des cas de navires ayant perdu la connexion VMS ou franchi les limites autorisées en mer - qu’ils aient été sanctionnés, non sanctionnés ou en cours de vérification - sont requis, dans le respect de la législation et sous la responsabilité des autorités compétentes. Il est en outre demandé de mobiliser les ressources nécessaires au déploiement intégral du système eCDT dans l’ensemble des ports de pêche et points de débarquement, ainsi qu’au renforcement de l’interopérabilité des systèmes de données relatifs à la flotte.

Thai Oanh - Câm Sa/CVN