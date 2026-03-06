Hô Chi Minh-Ville : six groupes de solutions pour dynamiser la croissance économique

L’Institut de recherche sur le développement de Hô Chi Minh-Ville a proposé six groupes de solutions visant à stimuler la croissance économique de la localité de plus de 10% au cours du premier semestre, incluant des mesures novatrices. Ainsi, l’Institut vient de publier ses prévisions de croissance économique pour le premier trimestre et ses scénarios de croissance pour le deuxième trimestre 2026.

Photo : VNA/CVN

Trois scénarios de croissance pour le premier trimestre

Sur l’analyse des facteurs de croissance économique de Hô Chi Minh-Ville au cours des deux premiers mois de l’année, l’Institut de recherche sur le développement de Hô Chi Minh-Ville a relevé de nombreux signes positifs. Du point de vue de la demande, le total des ventes au détail de biens et des recettes des services aux consommateurs a atteint 316.459 milliards de dôngs au cours des deux premiers mois de 2026, soit une hausse de 113,1% par rapport à la même période de l’année précédente, témoignant d’une forte reprise de la consommation intérieure et des services. Simultanément, les recettes issues de l’hébergement et de la restauration ont atteint 39.207 milliards de dôngs (+120,2%), celles du tourisme et des voyages 5.527 milliards de dôngs (+112,1%) et celles des autres services 122.362 milliards de dôngs (+110,3%). Ces chiffres démontrent que la reprise de la consommation et de la demande touristique est le principal moteur de la croissance.

Parallèlement, les dépenses des collectivités locales au cours des deux premiers mois de l’année se sont élevées à plus de 26.670 milliards de dôngs, soit une forte augmentation de 152% par rapport à la même période de l’année précédente. Représentant 8,7% du budget annuel prévisionnel, elles contribuent à stimuler la croissance grâce aux investissements publics et aux dépenses de fonctionnement.

Selon l’Institut de recherche sur le développement de Hô Chi Minh-Ville, les activités d’import-export ont également enregistré une croissance positive. La valeur des exportations de marchandises a atteint 14.725 milliards de dollars américains, soit une hausse de 112,4% par rapport à la même période de l’année précédente. Ce secteur constitue un moteur essentiel de la croissance, grâce à la demande mondiale et aux avantages liés à la production. La valeur des importations de marchandises a atteint 16.585 milliards de dollars américains, soit une hausse de 113,8% par rapport à la même période l'an dernier, reflétant la forte demande de matières premières pour soutenir l’industrie et les exportations.

Photo : VNA/CVN

Du point de vue de l’offre, le secteur industriel est le principal moteur de la croissance économique de Hô Chi Minh-Ville. Cela se reflète dans son indice de production industrielle (IPI), qui a atteint 114,6% au cours des deux premiers mois de l’année, en bonne progression par rapport à la même période l’an dernier. Le secteur agricole a fait preuve de stabilité, contribuant à la sécurité alimentaire et soutenant la consommation intérieure, tout en stimulant indirectement la croissance économique via la chaîne d’approvisionnement alimentaire. Les secteurs du commerce et des services, ainsi que celui de la finance et du crédit, ont enregistré une hausse de 100,4% des crédits par rapport au mois précédent, indiquant que le système bancaire favorise l’investissement et la production, jouant un rôle financier crucial pour les secteurs industriel et des services.

Grâce à la dynamique économique positive des deux premiers mois de 2026 et à un leadership déterminé, Hô Chi Minh-Ville sera en mesure de maintenir sa croissance économique.

Sur la base de l’analyse ci-dessus, l’Institut de recherche sur le développement de Hô Chi Minh-Ville prévoit : en cas de contexte défavorable (croissance économique mondiale incertaine, ralentissement du commerce mondial et croissance économique nationale projetée à 7,5%), celle de Hô Chi Minh-Ville au premier trimestre restera stable à 8,03%.

Dans un contexte relativement stable (croissance économique mondiale relativement stable et croissance économique nationale projetée à 8%), celle de Hô Chi Minh-Ville au premier trimestre atteindrait un niveau de 8,56%. En cas de contexte favorable (croissance économique mondiale stable, conformément aux prévisions, et croissance économique nationale projetée à 9,1%), la croissance de Hô Chi Minh-Ville au premier trimestre atteindrait 9,74%.

Photo : VNA/CVN

Stimuler la croissance économique

Dans un rapport remis au Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville et au Service municipal des finances, l’Institut de recherche sur le développement de Hô Chi Minh-Ville a indiqué que, pour atteindre l’objectif de croissance économique supérieur à 10% en 2026, le taux de croissance économique du premier semestre 2026 devait atteindre au moins 10,3%. Par conséquent, conformément aux prévisions de croissance économique pour le premier trimestre mentionnées ci-dessus, cet institut a également présenté des scénarios de croissance économique pour Hô Chi Minh-Ville au deuxième trimestre : un scénario de référence prévoit une croissance de 12,57%, un scénario de transition prévoit une croissance de 12,04% et un scénario cible prévoit une croissance de 10,86%.

Pour concrétiser ces scénarios, le directeur de l’Institut de recherche sur le développement de Hô Chi Minh-Ville, Truong Minh Huy Vu, a proposé six séries de solutions pour stimuler la croissance économique, dont des mesures novatrices :

Premièrement, Hô Chi Minh-Ville doit décaisser massivement les investissements publics dès le premier trimestre, notamment en privilégiant les projets nationaux et locaux clés (infrastructures de transport, logistique, zone de haute technologie Binh Duong - Vung Tàu après la fusion). Elle doit accélérer la levée des obstacles procéduraux, la résolution des problèmes fonciers et l’octroi des autorisations de construire. Elle doit également mettre en place un mécanisme spécial (résolution n°260/2025/QH15 modifiant et complétant certains articles de la résolution n° 98/2023/QH15) pour Hô Chi Minh-Ville afin de raccourcir les délais d’approbation.

Deuxièmement, Hô Chi Minh-Ville doit promouvoir la production industrielle et les exportations : soutenir les entreprises afin qu'elles augmentent leur production au premier trimestre et profitent du tarif douanier américain temporaire de 15% (car ce tarif pourrait être modifié après 150 jours). Elle doit diversifier les marchés d’exportation ainsi qu’accroître les exportations vers l’UE, le Japon et la République de Corée via le CPTPP, l’EVFTA et le RCEP, tout en maintenant la dynamique des exportations vers les États-Unis. Elle doit également organiser des salons de promotion commerciale au premier trimestre, soutenir les petites et moyennes entreprises (PME) afin de garantir la transparence de leur chaîne d’approvisionnement et l’obtention de certificats d’origine (CO) pour se prémunir contre les risques de contournement.

Photo : Tân Dat/CVN

Troisièmement, Hô Chi Minh-Ville doit stimuler la consommation intérieure et les services : mettre en œuvre vigoureusement des programmes de relance de la consommation, en organisant des événements et festivals commerciaux d’envergure. Elle doit également dynamiser le tourisme, l’hébergement et la restauration, tout en soutenant les entreprises de logistique et de transport.

Quatrièmement, Hô Chi Minh-Ville doit attirer fortement les investissements directs étrangers et les investissements privés de qualité : profiter de la position du Vietnam dans la chaîne d’approvisionnement mondiale, notamment en ciblant l’attraction de projets de haute technologie, d’intelligence artificielle et d’économie numérique en provenance des États-Unis, de la République de Corée et du Japon. Elle doit promouvoir le développement de la zone de haute technologie de l’ancienne région de Binh Duong et des ports de Vung Tàu. Elle doit améliorer l’environnement des affaires et soutenir les entreprises privées (économie numérique, start-ups).

Cinquièmement, pour développer l’économie numérique et l’innovation, Hô Chi Minh-Ville doit promouvoir le big data, l’IA et la transformation numérique de la production, des services et de la gestion publique, en s’appuyant sur l’économie des données. Elle doit soutenir les startups, les plateformes numériques et le commerce électronique, ainsi qu’investir dans les infrastructures numériques (5G, cloud computing) pour accroître la productivité du travail.

Sixièmement, il faut maintenir la stabilité économique et maîtriser les risques : contrôler l’indice des prix, viser la stabilité et stimuler la consommation intérieure; lutter contre les pertes de recettes du budget étatique, privilégier les investissements efficaces dans le développement; suivre de près les droits de douane américains et élaborer des plans d’urgence en cas de nouveaux contextes.

Tân Dat/CVN