Quatre villages de métier rejoignent le réseau des villes artisanales du monde

Le Conseil mondial de l’artisanat AISBL (World Craft Council AISBL/WCC-International) a poursuivi en février dernier son processus d’évaluation et décidé d’admettre deux nouveaux villages artisanaux de Hanoï - Chuyên My (marqueterie de nacre) et Son Dông (artisanat d’art) - comme membres officiels du réseau des villes artisanales du monde.

En 2025, le village de céramique de Bat Trang et celui de la soie de Van Phuc, à Hanoï, étaient déjà devenus membres de ce réseau.

Ainsi, Hanoï compte actuellement 4 villages de métier rejoignant ce réseau. Le fait que quatre des 73 villages reconnus à l’échelle mondiale soient situés à Hanoï fait de la capitale la première et la seule localité du Vietnam à atteindre ce résultat. Une fierté et une reconnaissance des efforts déployés par la capitale vietnamienne pour promouvoir ses métiers traditionnels.

Ces villages constituent des marques emblématiques, dotées d’une longue histoire et dont les produits, caractérisés par un haut niveau technique et artistique, sont appréciés tant sur le marché national qu’international.

Hanoï compte plus de 1.350 villages pratiquant un métier spécifique, parmi lesquels 337 ont été reconnus comme villages d’artisanat traditionnel. Les métiers exercés dans ces villages se regroupent en plusieurs catégories : transformation et conservation de produits agricoles, sylvicoles, aquacoles et de la pêche ; production d’objets d’art artisanal ; traitement et transformation de matières premières pour les filières rurales ; fabrication de produits en bois, en bambou, en céramique et en verre, de produits d’habillement, de broderie, de dentellerie et de petite mécanique ; production et commerce de plantes et d’animaux d’agrément ; et enfin, production au service de la vie rurale.

Outre leur contribution importante au développement de l’économie rurale, ces villages jouent également un rôle essentiel dans la préservation et la valorisation du patrimoine culturel traditionnel de la capitale.

Consciente de leur potentiel et de leur valeur, la ville a élaboré un plan d’aménagement des villages d’artisanat et des métiers artisanaux jusqu’en 2025, avec vision à l’horizon 2030, ainsi qu’un projet de développement global pour la période 2025-2030, avec une perspective jusqu’en 2050.

Thang Long-Hanoï, terre légendaire et cœur culturel du pays, est réputée pour ses nombreux sites historiques et ses villages artisanaux traditionnels, qui ont marqué l’histoire et la littérature vietnamiennes. Chuyên My, Son Dông, Bat Tràng et Van Phuc incarnent non seulement le savoir-faire artisanal vietnamien, mais évoquent également des œuvres d’art créatives nées de la passion et du talent d’artisans chevronnés.

La ville a pris plusieurs mesures d’assistance et de facilitation en faveur des entreprises, y compris familiales, en milieu rural. Elle a également approuvé un grand nombre de projets de développement de villages de métier. Pendant la période 2022-2025, l’accent est mis sur le programme "À chaque commune son produit" (OCOP) afin d’accélérer l’industrialisation et la modernisation de l’agriculture et de la ruralité. La ville encourage les entreprises villageoises à constituer des chaînes de valeur, à développer le tourisme et les services, mais aussi à protéger l’environnement. La municipalité multiplie les activités de promotion commerciale en faveur de ces villages et les aide à élaborer leurs identités de marque et leurs sites web de promotion.

