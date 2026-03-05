Le marché vietnamien séduit les marques alimentaires britanniques

Avec une croissance impressionnante et une population jeune en quête de produits importés sûrs, le Vietnam devient une destination stratégique pour les marques britanniques.

L’événement "Taste of the UK – Semaine de la gastronomie britannique", organisé pour la première fois à Ho Chi Minh-Ville du 26 février au 11 mars, vise à promouvoir les produits alimentaires du Royaume-Uni et à permettre aux consommateurs vietnamiens de découvrir la cuisine britannique.

Photo : VNA/CVN

Organisée au sein du réseau MM Mega Market Vietnam, cette semaine thématique met en avant une large gamme de produits laitiers, fromages, boissons, confitures, céréales, biscuits et collations. Ces articles, issus de marques réputées, permettent aux consommateurs locaux de découvrir les standards de production modernes du Royaume-Uni.

Selon la consule générale du Royaume-Uni à Ho Chi Minh-Ville et directrice commerciale du Royaume-Uni au Vietnam, Alexandra Smith, les relations commerciales bilatérales s’étendent désormais à de nombreux domaines, de l’éducation aux services, en passant par l’alimentaire. Elle souligne que les produits britanniques, tels que le saumon fumé ou le fromage, bénéficient déjà d’une reconnaissance mondiale pour leur qualité.

Alexandra Smith a déclaré être honorée de présenter ces produits sur le marché vietnamien, soulignant que l’objectif était de mieux atteindre les consommateurs locaux et de promouvoir la coopération commerciale entre le Vietnam et le Royaume-Uni dans divers secteurs.

De son côté, le directeur général de MM Mega Market Vietnam, Nguyen Duc Toan, a indiqué que les consommateurs vietnamiens accordent aujourd’hui une attention particulière aux produits ayant une origine claire, une bonne qualité et une valeur nutritionnelle élevée. Pour répondre à cette tendance, l’entreprise accélère la coopération avec des marques internationales reconnues.

Actuellement, environ 131 produits provenant du Royaume-Uni sont proposés dans le système de distribution de MM Mega Market Vietnam et reçoivent des évaluations positives de la part des consommateurs. Ces produits sont destinés non seulement aux clients individuels, mais aussi aux restaurants et aux hôtels.

Selon Nguyên Duc Toàn, la coopération avec les partenaires britanniques vise à rapprocher les produits alimentaires et les boissons du Royaume-Uni des consommateurs vietnamiens et des clients professionnels, notamment dans le secteur de l’hôtellerie, de la restauration et des cafés.

La "Semaine de la gastronomie britannique" fait partie du programme annuel "Saveurs du monde", organisé par MM Mega Market Vietnam afin de présenter au public vietnamien les cultures culinaires de différents pays. À travers des activités de promotion commerciale comme "Taste of the UK", les entreprises cherchent également à renforcer les échanges commerciaux et à améliorer l’expérience des consommateurs vietnamiens.

VNA/CVN