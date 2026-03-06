Quatre banques vietnamiennes sont parmi les 100 marques les plus valorisées au monde

Quatre banques vietnamiennes figurent parmi les 100 marques bancaires les plus valorisées au monde, selon le rapport Brand Finance Banking 500 2026, soulignant le rayonnement international croissant du secteur bancaire vietnamien.

Selon le rapport, la valeur cumulée des marques des banques vietnamiennes a atteint 14,7 milliards de dollars en 2026, soit une hausse de 13% par rapport à 2025. Cette progression témoigne de l’expansion continue du secteur et du renforcement de sa position dans la finance mondiale.

Photo: VNA/CVN

Treize banques vietnamiennes figurent dans le classement Banking 500 de cette année, dont sept affichant une croissance à deux chiffres de leur valeur de marque, témoignant du développement robuste de l’écosystème financier du pays.

Parmi elles, Vietcombank domine le classement avec un indice de force de marque (BSI) de 95,3/100, se hissant au troisième rang mondial et conservant la notation AAA+, la plus élevée. Sa valeur de marque a progressé de 7% pour atteindre 2,5 milliards de dollars, la plaçant au 134e rang des marques bancaires les plus valorisées au monde.

Brand Finance attribue cette performance à des programmes de crédit préférentiels et à des politiques de taux d’intérêt compétitives, qui ont renforcé la notoriété de la marque et la confiance des clients sur le marché national.

Trois autres établissements de crédit vietnamiens figurent également parmi les 100 marques bancaires les plus fortes au monde : MB, Techcombank et BIDV.

Parallèlement, VPBank a enregistré la plus forte croissance de sa valeur de marque parmi les banques vietnamiennes cette année, avec une hausse de 41% à 995 millions de dollars. Cette progression a permis à la banque de gagner 33 places et d’atteindre le 227e rang mondial du classement des marques bancaires les plus valorisées au monde. Cette croissance s’explique par son expansion dans les secteurs émergents, le renforcement de son offre de prêts aux PME et un portefeuille de produits de détail plus diversifié.

Selon Alex Haigh, directeur général Asie-Pacifique de Brand Finance, la présence croissante des banques vietnamiennes dans les classements mondiaux témoigne de l’expansion du secteur bancaire vietnamien et du renforcement de sa crédibilité internationale.

Parmi les autres banques vietnamiennes figurant dans le classement Banking 500 2026, on retrouve VietinBank (148e), Agribank (221e), ACB (283e), HDBank (326e), Sacombank (336e), VIB (428e), TPBank (459e) et SHB (483e).

L’augmentation du nombre de banques vietnamiennes et de la valeur de leurs marques dans le classement de cette année reflète une compétitivité accrue et une intégration plus poussée du secteur financier et bancaire vietnamien sur le marché mondial.

VNA/CVN