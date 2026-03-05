Réduction de la flotte et reconversion des activités de pêche pour lever le "carton jaune" de l’UE

Au-delà du renforcement des mesures de contrôle visant à obtenir la levée du "carton jaune" pour la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN), le Vietnam engage une restructuration de son secteur halieutique, en s’orientant vers un modèle privilégiant la création de valeur durable fondée sur la préservation des ressources marines.

La reconversion professionnelle, la réduction progressive et maîtrisée de la flotte de pêche, ainsi que le développement de nouveaux moyens de subsistance pour les pêcheurs constituent les trois axes majeurs de cette stratégie visant à promouvoir une pêche responsable et à renforcer la réputation ainsi que la position du secteur vietnamien des produits de la mer sur le marché mondial.

Photo : VNA/CVN

Afin de réduire la pression sur les ressources halieutiques, de nombreuses localités côtières ont mis en place des mécanismes d’incitation visant à convertir les métiers de pêche ayant un impact important sur les écosystèmes vers des pratiques plus respectueuses de l’environnement.

À Hô Chi Minh-Ville, un projet de reconversion des activités de pêche est mis en œuvre afin de réajuster la structure de la flotte et de réduire progressivement les métiers ayant un impact important sur l’environnement. D’ici 2030, la ville vise à convertir environ 6% du nombre total de navires de pêche, en ciblant principalement les chalutiers, considérés comme ayant un impact élevé sur les ressources halieutiques.

À Dà Nang, la résolution de soutien au développement du secteur halieutique pour la période 2026-2030 met l’accent sur l’encouragement à la pêche hauturière, la conversion des activités de chalutage vers des métiers ne figurant pas sur la liste des pratiques interdites et l’élimination des navires ne remplissant pas les conditions d’exploitation.

S’appuyant sur le Plan directeur pour la protection et l’exploitation durable des ressources halieutiques pour la période 2021-2030, avec une vision jusqu’en 2050, la province de Quang Ngai accélère également la restructuration de sa flotte vers un modèle plus moderne, tout en réduisant progressivement le nombre de navires de moins de 15 m opérant dans les zones côtières.

Dans la province de Dông Thap, des politiques de soutien au démantèlement de navires et à la reconversion professionnelle sont mises en œuvre pour les propriétaires des unités de pêche appartenant à des métiers ayant un fort impact sur les ressources halieutiques et qui choisissent volontairement de cesser leurs activités.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a souligné que l’objectif ultime ne se limite pas à la levée du "carton jaune" selon les recommandations de l’Union européenne. Il s’agit également de développer un secteur halieutique durable à long terme, en réduisant progressivement les formes d’exploitation à haut risque, en renforçant l’aquaculture et la transformation à forte valeur ajoutée, et en créant des emplois et des moyens de subsistance stables, contribuant à l’amélioration des conditions de vie matérielles et spirituelles de la population.

Les politiques concrètes mises en œuvre au niveau local montrent que la reconversion des activités de pêche n’est plus une solution provisoire, mais qu’elle est devenue un pilier central de la stratégie de restructuration du secteur halieutique vietnamien, conciliant développement de l’économie maritime, préservation des écosystèmes et responsabilité internationale.

VNA/CVN