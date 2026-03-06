Immobilier : un cadre juridique plus ouvert élargit les opportunités d'investissement pour les Viêt kiêu

Selon Matthew Powell, directeur chez Savills Hanoi, les dispositions récentes de la Loi foncière de 2024 et de la Loi modifiée sur le commerce immobilier ont introduit des changements significatifs pour les investisseurs Viêt kiêu (Vietnamiens d’outre-mer) participant au marché immobilier vietnamien.

"Ces ajustements améliorent la transparence globale du marché et permettent aux Vietnamiens de l'étranger d'accéder à des transactions immobilières avec des droits largement équivalents à ceux des résidents vietnamiens", a souligné M. Powell.

Il a ajouté que des cadres juridiques plus clairs jouent un rôle crucial pour renforcer la confiance des investisseurs, d'autant plus que nombre d'entre eux conservent des liens familiaux, économiques et sociaux de longue date avec le Vietnam et voyagent fréquemment entre le Vietnam et leur pays de résidence. La réglementation révisée offre aux investisseurs une base juridique plus claire pour leurs décisions d'investissement.

Au-delà de la clarté juridique, M. Powell a souligné que la stabilité politique est un facteur fondamental qui soutient la confiance des investisseurs à long terme. De plus, les flux continus d'investissements directs étrangers, les ajustements des politiques d'investissement et le développement constant des infrastructures, notamment routières, ferroviaires et aéroportuaires, ouvrent collectivement de nouvelles perspectives de développement dans tout le pays.

"La confiance du marché ne repose pas sur une seule réglementation, mais sur l'effet combiné de multiples facteurs qui améliorent l'environnement d'investissement global, dans lequel l'immobilier joue un rôle important", a-t-il déclaré.

Les appartements continuent de séduire les investissements

Des études récentes indiquent que les appartements au Vietnam demeurent le segment immobilier privilégié des investisseurs Viêt kiêu. D’après M. Powell, la structure des paiements est un facteur déterminant de cette préférence.

Les appartements sont généralement vendus sur plan, avec des échéanciers de paiement plus flexibles que pour les maisons individuelles, qui exigent généralement un apport initial important.

Photo : VNA/CVN

Dans certains cas, les promoteurs proposent également des dispositifs d'aide financière, contribuant ainsi à alléger les tensions de trésorerie pour les investisseurs.

De plus, de nombreux investisseurs vietnamiens résidant à l'étranger connaissent déjà les grands promoteurs, notamment ceux qui ont des partenariats internationaux ou qui respectent des normes internationales, ce qui favorise la confiance lors de leur entrée sur le marché. Les appartements sont souvent considérés comme un point d'entrée idéal, permettant aux investisseurs de se familiariser avec le marché avant d'envisager des investissements de plus grande envergure.

En termes de critères de sélection, Savills constate que les investisseurs vietnamiens résidant à l'étranger évaluent généralement les biens immobiliers de la même manière que les autres catégories d'investisseurs. Les principaux critères pris en compte sont l'emplacement, les infrastructures environnantes, le potentiel d'appréciation du capital, la demande locative et les rendements locatifs.

Pour les investisseurs non basés au Vietnam, les investissements immobiliers sont généralement destinés à la location ou à l'investissement à long terme. Par conséquent, l'efficacité opérationnelle, l'attractivité pour les locataires et la transparence des transactions sont particulièrement importantes. Outre les grandes villes comme Hô Chi Minh-Ville et Hanoï, certains marchés bien établis, tels que Dà Nang, sont de plus en plus considérés comme des options intéressantes pour les investisseurs étrangers, notamment vietnamiens de l'étranger, grâce à des cadres de planification relativement clairs, des infrastructures complètes et des types de produits permettant une évaluation aisée du potentiel locatif.

La qualité des projets, les commodités offertes, le développement global de la zone et la clarté des procédures juridiques demeurent des facteurs clés influençant les décisions d'investissement à long terme.

Hoàng Phuong/CVN