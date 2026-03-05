INN : Gia Lai pionnière dans la surveillance intelligente de la pêche

Dans le cadre des efforts visant à lever le "carton jaune" infligé par la Commission européenne (CE) pour la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN), la province de Gia Lai déploie de nombreuses mesures, tout en s’orientant vers un développement durable du secteur halieutique.

Selon le Service provincial de l’agriculture et de l’environnement, la province a déjà traité les cas de navires de pêche ayant interrompu leur connexion au système de surveillance des navires (VMS), franchi les limites autorisées en mer ou opéré dans des eaux étrangères. Elle a également veillé à ce que 100 % des navires enregistrés portent des numéros d’immatriculation et soient correctement identifiés conformément à la réglementation.

Photo : VNA/CVN

Fait notable, Gia Lai est devenue la première province du pays à installer des dispositifs de surveillance par satellite sur les navires de pêche mesurant de 12 à moins de 15 m.

Elle est également la première à déployer un système d’alerte automatique intelligent permettant de détecter les navires perdant leur connexion en mer ou dépassant les limites autorisées, afin de prévenir les violations.

La province a par ailleurs achevé la numérisation complète de sa flotte de pêche et l’identification des navires, tout en assurant la synchronisation des données entre la base de données nationale des pêches Vnfishbase et la base de données nationale sur la population (VNeID). À ce jour, 3.119 navires de pêche de 12 met plus utilisent déjà le journal de pêche électronique.

Selon Trân Quôc Khanh, directeur adjoint du Service provincial de l’agriculture et de l’environnement, en plus des politiques du gouvernement central, Gia Lai a adopté des mesures de soutien pour la reconversion professionnelle ou le retrait des navires ne répondant pas aux conditions d’exploitation. La province apporte également une aide financière pour les frais d’abonnement permettant de maintenir la connexion des dispositifs de surveillance et l’utilisation des journaux électroniques.

Au-delà de la réponse aux exigences d’inspection et de la levée du "carton jaune" de la CE, ces mesures visent surtout à instaurer une gestion plus efficace des activités de pêche et à promouvoir un développement durable du secteur halieutique.

