L'indice des prix à la consommation en légère progression de 0,05% en janvier 2026

L’indice des prix à la consommation (IPC) du mois de janvier 2026 a enregistré une hausse modérée de 0,05% par rapport au mois précédent et de 2,53% par rapport à janvier 2025, a annoncé le 6 février l’Office national des statistiques (ONS).

>> L’Indice des prix à la consommation du pays en hausse de 3,27% sur neuf mois

>> En dix mois, l’indice des prix à la consommation augmente de 3,27%

>> Hausse de l’IPC de 0,45% en novembre

>> L’indice des prix à la consommation en hausse de 3,31% en 2025

Photo : VNA/CVN

La progression s’explique principalement par la célébration du Têt (Nouvel An lunaire) 2026, qui a fortement stimulé la demande pour la viande de porc, la restauration hors domicile ainsi que les matériaux d’entretien et de réparation du logement. L’inflation sous-jacente pour ce premier mois de l’année s’établit à 3,19%.

Sur les onze groupes de biens et services composant l’indice, neuf ont enregistré une hausse de prix, contre seulement deux en baisse. Le groupe "Logement, eau, électricité, gaz et autres combustibles" arrive en tête avec une augmentation de 0,70%, suivi du groupe "Boissons et tabac" qui progresse de 0,58%.

À l’inverse, le secteur des transports a exercé une forte pression à la baisse sur l’indice global, avec un recul de 2,32%, principalement lié à la diminution des prix de l’essence (–5,34 %) et du diesel (–3,23 %). De même, le groupe "Information et communication" a légèrement baissé de 0,15 %, sous l’effet des nombreuses promotions et opérations de déstockage sur les appareils électroniques.

Sur le plan monétaire et financier, le marché de l'or a connu une forte volatilité, l'indice national grimpant de 5,02% sur un mois, de 77,1% sur un an pour s'aligner sur les cours mondiaux. En revanche, le dollar américain a enregistré une légère dépréciation de 0,29% par rapport au mois de décembre, mais une hausse de 3,18% par rapport à décembre 2025.

Enfin, l’inflation sous-jacente a progressé de 0,35% sur un mois et de 3,19% sur un an, restant nettement supérieure à l’inflation globale.

VNA/CVN