Hô Chi Minh-Ville

Un Fonds de capital-risque de 500 milliards de dôngs pour soutenir les start-up

Le Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville a approuvé un plan visant à créer un fonds de capital-risque de 500 milliards de dongs (environ 19,7 millions de dollars) afin de mobiliser des ressources publiques pour l'écosystème des start-up innovantes et les entreprises technologiques de la ville.

Un point particulièrement saillant de ce modèle financier réside dans son mécanisme d’«acceptation des risques contrôlés». L’efficacité des investissements sera évaluée sur la performance globale du portefeuille plutôt que sur chaque projet individuel. La perte totale autorisée ne pourra excéder 50% de la part du capital public engagé lors d’un cycle d’investissement, offrant une flexibilité nécessaire pour les placements technologiques à haut risque mais dotés d’un fort potentiel de croissance.

Conformément à ce plan, le fonds sera opérationnel dès 2026 avec un capital initial de 500 milliards de dongs, dont 200 milliards de dongs (40%) provenant du budget de l'État et 300 milliards (60%) d'investisseurs privés. La ville ambitionne de porter le capital du fonds à au moins 5.000 milliards de dôngs d’ici 2035.

Le fonds fonctionnera selon un modèle de partenariat public-privé, l’État fournissant un capital d’amorçage pour attirer les investissements privés. Pour chaque dông investi par l’État, la ville prévoit de mobiliser 2 à 3 dôngs auprès du secteur privé.

Plusieurs entreprises et fonds d’investissement, dont Sovico Group, Vingroup, VinaCapital, Becamex IDC, VNG Corporation, CT Group, Hoa Sen Group, Lotte Ventures Vietnam et FPT Corporation, se sont engagés à participer en tant qu’investisseurs fondateurs.

Suite à l'approbation du projet, le Département municipal de la Science et de la Technologie collabore avec les services compétents et les investisseurs pour finaliser les procédures juridiques, visant une immatriculation officielle dès le mois de mars 2026. Une fois opérationnel, ce fonds servira de véritable tremplin financier pour les jeunes entreprises, consolidant le statut de la ville comme centre majeur d’innovation régional.

Hô Chi Minh-Ville est actuellement le plus grand pôle entrepreneurial du pays, regroupant près de 50 % des startups vietnamiennes. Ce fonds municipal viendra combler le chaînon manquant du marché des capitaux dédié spécifiquement à l’entrepreneuriat innovant et aux technologies de pointe de la métropole.

Le Fonds fonctionnera sous la forme juridique d’une société anonyme nommée la Compagnie par actions du Fonds de capital-risque de Hô Chi Minh-Ville, selon un modèle de partenariat public-privé. Entre 2026 et 2035, l’organisme prévoit d’investir dans une fourchette de 50 à 150 start-up et entreprises scientifiques, soutenant la commercialisation d’au moins 50 nouveaux produits ou technologies. La municipalité espère voir émerger au moins cinq grandes entreprises technologiques capables d’une cotation boursière ou de fusions-acquisitions internationales.

Ce levier financier vise à stimuler les flux de capitaux privés pour porter la part de l’économie de l’innovation à 20-25 % du PIBR de la ville d’ici 2030.

Les domaines d'investissement prioritaires comprennent les technologies numériques telles que l'intelligence artificielle, le big data et la blockchain, la fabrication de semi-conducteurs, la biotechnologie, les nouveaux matériaux, les énergies renouvelables, l'automatisation et la robotique.

VNA/CVN