L'intelligence artificielle mène la transformation numérique au Vietnam

Dans ce contexte, les entreprises vietnamiennes de télécommunications investissent de plus en plus dans les infrastructures des centres de données. Selon les statistiques, l'économie vietnamienne dispose actuellement de 44 centres de données, d'une capacité installée de 181 MW, dont 31 centres ont fourni des services, d'une capacité totale de 81 MW.

Selon Nguyên Tuân Huy, chef du Département de transformation numérique de MobiFone, la transformation numérique n'est pas simplement l'utilisation de la technologie numérique dans les activités socio-économiques, mais aussi tout le processus visant à établir une méthode de production nouvelle, avancée et moderne où l’IA, l’Internet des objets (IoT), le Big Data et le cloud computing deviennent des outils de production importants dans de nombreux secteurs et domaines.

Selon Eric Yeo, directeur général d'AWS (Amazon Web Services), au Vietnam, de nombreuses entreprises coopèrent avec des unités comme AWS pour proposer des formations sur la 5G, l'IA, la science des données et le cloud computing... afin d'améliorer la capacité du personnel.

Par exemple, Techcombank a coopéré avec AWS Vietnam pour déployer de grands modèles linguistiques auprès de 250 employés.

De même, chez VPBank, le conseil d'administration et la direction ont pris connaissance des nouvelles technologies telles que GenAI, avec une approche descendante. VIB Bank a récemment utilisé le programme AWS Skill Builder pour former tous ses employés en compétences en cloud, garantissant ainsi qu'ils sont prêts pour la nouvelle ère de l'économie numérique.

Une croissance rapide

Selon Google, l'économie numérique de l'Asie du Sud-Est connaît une croissance rapide, atteignant une valeur de 100 milliards d'USD (8 fois plus en seulement 8 ans) et devrait atteindre 835 milliards d'USD d'ici 2030, grâce à l'IA. En particulier, l'économie numérique du Vietnam devrait atteindre 220 milliards d'USD, soit près de la moitié du PIB actuel du Vietnam.

Mme Rita Mokbel, présidente d'Ericsson Vietnam, a déclaré que l'IA créait de profonds changements dans de nombreux secteurs à l'échelle mondiale, notamment l'industrie manufacturière, les soins de santé et la logistique.

"Au Vietnam, l’IA jouera un rôle de plus en plus important dans la stimulation de l’innovation. La capacité de l'IA à analyser les données en temps réel ouvre de nombreuses nouvelles opportunités, allant de la fourniture de prévisions en matière de fabrication, d'expérience client, de personnalisation à une gestion plus efficace de la chaîne d'approvisionnement. Ces changements auront un impact profond sur l'économie numérique du Vietnam à l'avenir", a-t-elle affirmé.

Alejandro Osorio, PDG de Grab Vietnam, a abordé le cadre juridique de la transformation numérique, proposant de mettre en place un mécanisme de test pour recevoir de nouvelles technologies potentielles.

On peut constater que l’IA est une force motrice révolutionnaire, favorisant un changement rapide et global dans tous les domaines socio-économiques au Vietnam. Par conséquent, le Vietnam doit élaborer des réglementations juridiques appropriées pour faciliter le développement et l’application de l’IA à l’échelle nationale. Dans le même temps, il devra bientôt adopter des politiques sur la formation et le développement des ressources humaines en IA, la construction d’infrastructures numériques et d’écosystèmes d’IA ainsi que des politiques préférentielles pour promouvoir le développement de l’IA.

