Des étudiants vietnamiens honorés au concours d'intelligence artificielle d'Intel

Le projet Aero ResQ d'un groupe d'étudiants de l’Institut technologique des postes et télécommunications (PTIT) a remporté le concours Intel AI Global Impact Festival 2024 dans la catégorie nationale du Vietnam grâce à sa grande praticité d’utilisation, selon les résultats annoncés le 10 octobre par Intel.

Đinh Đuc Hoàng, Trân Đuc Quân et Pham Đình Hai, auteurs du projet "Aero ResQ : Système d'assistance à la recherche et au sauvetage basé sur le Wifi et l'IA appliqué aux UAV", explore l'application de l'IA pour améliorer les opérations de recherche et de sauvetage, dans un contexte marqué par la multiplication des catastrophes naturelles.

Apporter l'IA partout et à tous

Les étudiants ont développé une méthode utilisant la détection des trames Wifi et l’apprentissage automatique pour optimiser les capacités de recherche dans les zones difficiles d'accès. En équipant des drones de capteurs capables de détecter les signaux Wifi, les équipes de secours peuvent localiser les victimes grâce aux signaux émis par leurs appareils personnels, tels que les smartphones. Ce projet est destiné à accélérer les efforts de sauvetage et à accroître les chances de sauver des vies lors de catastrophes naturelles.

Le Intel AI Global Impact Festival est un concours qui récompense les projets d’IA visant à créer des solutions utilisant la technologie Intel pour répondre aux défis communautaires, tout en s'alignant sur les objectifs de développement durable définis par les Nations unies. Avec pour thème "Bringing AI Everywhere to Everyone" (Apporter l'IA partout et à tous), cette quatrième édition visait à promouvoir un développement de l’IA inclusif, équitable et accessible.

Cette édition qui a attiré la participation d'universités de 25 pays à travers le monde, a également mis en avant de nouveaux modules sur l'application de l'IA dans le sport, les sciences spatiales et l’entrepreneuriat. Les étudiants recevront un certificat délivré par Intel à l'issue de leur formation, et auront accès aux divers cours d’IA proposés par l’entreprise.

À ce jour, Intel a formé plus de 7 millions de personnes aux compétences liées à l'IA à travers le monde, en partenariat avec 29 gouvernements et 27.000 organisations.

