Approbation de la Stratégie d'infrastructure numérique d'ici 2025, avec une vision à l'horizon 2030

Photo : VNA/CVN

L'objectif est d'atteindre d'ici 2025, la généralisation de la fibre optique dans tous les foyers et la couverture des services mobiles 5G dans toutes les provinces, villes, zones de haute technologie, zones de technologie de l'information concentrées, centres de recherche et développement, d'innovation, zones industrielles, gares, ports maritimes et aéroports internationaux.

En 2025, au moins deux nouvelles routes internationales de câbles sous-marins à fibres optiques devront être mises en service. Il faut former des centres de données supportant des applications d'intelligence artificielle (AI Data Center), développer de nouveaux centres de données répondant aux normes vertes internationales, avec un indicateur d'efficacité énergétique (PUE - Power Usage Effectiveness) ne dépassant pas 1,4.

En outre, chaque citoyen disposera d'une connexion Internet des objets (IoT - Internet of Things) et ce chiffre devrait passer à quatre connexions dans les cinq prochaines années. L'adoption des signatures numériques parmi la population adulte vietnamienne devrait passer de plus de 50% à plus de 70% entre 2025 et 2030.

Pour atteindre ces objectifs, la Stratégie a proposé des tâches prioritaires pour les infrastructures de télécommunications et d'Internet, les infrastructures de données, les infrastructures physiques-numériques, les infrastructures de services numériques et de technologies numériques, etc.

VNA/CVN