La visio-conférence sur les dossiers de santé électroniques

Le Premier ministre Pham Minh Chinh, président du Comité national pour la transformation numérique, a présidé le 2 octobre une visio-conférence pour généraliser le projet pilote des dossiers de santé électroniques et la délivrance des extraits de casier judiciaire via l'application d'identification électronique VNeID à l'échelle nationale.

Le Premier ministre a précisé que le gouvernement dirigeait la mise en œuvre du projet "Développement d'applications de données démographiques, d'identification et d'authentification électroniques pour la transformation numérique nationale pour la période 2022-2025, avec vision pour 2030" (Projet 06) et l'élaboration d’une base de données nationales sur la population, ce bénéficiant aux populations. Hanoï et Thua Thiên Huê ont été choisis à titre expérimental à appliquer les dossiers de santé électronique et la délivrance des extraits de casier judiciaire sur VNeID. Ce sont deux services directement liés aux habitants.

Selon le ministère de la Police, à ce jour, plus de 32 millions de données de dossiers de santé électroniques ont été créées. En particulier, plus de 14,6 millions de citoyens ont intégré ces dossiers sur VNeID. Environ 98,6% des établissements médicaux synchronisés avec l'assurance-santé ont été intégrés sur VNeID.

Le ministère de la Santé a publié la Décision N°1332 portant sur la promulgation des dossiers de santé électroniques à intégrer sur VNeID et la Décision No2733 du 17 septembre 2024 guidant la mise en œuvre pilote de ces dossiers sur VNeID.

Les résultats ci-dessus permettent d'économiser environ 1.150 milliards de dôngs/an sur l'achat de dossiers de santé en papier pour 230 millions d'examens médicaux, d'aider les gens à suivre de près leurs propres dossiers de santé et à fournir leurs dossiers médicaux à l'équipe médicale n'importe où et à tout moment.

Chaque année, il y a environ 2,6 millions de demandes des extraits de casier judiciaire dans tout le pays.

Jusqu'à présent, les ministères, secteurs et localités ont examiné de manière proactive pour déployer la délivrance des extraits de casier judiciaire sur VNeID conformément à la Directive 23 du 9 juillet 2023 du Premier ministre.

