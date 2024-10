"Study in Europe 2024"

Découvrir l’enseignement supérieur de la Fédération Wallonie-Bruxelles

>> Seize pays au salon d’études "Study in Europe 2023"

Photo : BTC/CVN

Si vous souhaitez poursuivre vos études en Belgique francophone, il est important de savoir que les programmes d’études sont dispensés dans trois types d’établissements d’enseignement supérieur : les universités, les hautes écoles et les écoles supérieures des arts. Le réseau des établissements d’enseignement supérieur de la Fédération Wallonie-Bruxelles comprend ainsi 5 universités, 19 hautes écoles et 16 écoles supérieures des arts.

Pour répondre à tous les besoins et offrir une formation de grande qualité, l’ensemble des établissements d’enseignement supérieur situés en Belgique francophone poursuit trois objectifs principaux : l’enseignement, la recherche et le service à la collectivité.

Photo : BTC/CVN

Lors du salon "Study in Europe 2024", au stand "Belgique", en plus de l’Université d’Anvers (Flandre), vous aurez l’occasion de rencontrer les représentants de l’Université de Liège de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Fondée en 1817, l’Université de Liège est l’une des grandes universités de Belgique avec 28.064 étudiants, dont 23% sont de nationalité étrangère. L’établissement compte 11 facultés, 4 campus et 5.663 membres du personnel. En 2022-2023, l’université a diplômé 3.568 étudiants de master ainsi que 254 docteurs (avec thèse).

Située au cœur de la Belgique, l’Université d'Anvers, de la Communauté flamande, est une université jeune, dynamique et avant-gardiste. Elle combine les atouts de ses racines historiques et une ambition clairement affirmée d’apporter une contribution positive à la société. L’université stimule la recherche critique et l'enseignement, encourageant la réflexion et le débat sur des questions scientifiques, sociales, philosophiques et éthiques.

L'événement éducatif le plus important de l’année

Le salon "Study in Europe 2024" se tiendra de 08h30 à 16h00 le 19 octobre à l’hôtel Caravelle, au 19-23 rue Công Truong Lam Son, 1er arrondissement, Hô Chi Minh-Ville, et de 08h30 à 16h00 le 20 octobre au centre The One, au 2 rue Chuong Duong Dô, arrondissement de Hoàn Kiêm, Hanoï.

"Study in Europe 2024" est l’événement éducatif le plus important de l’année, organisé par la Délégation de l’Union européenne au Vietnam, en collaboration avec les représentations diplomatiques de ses États membres basées au Vietnam. Parmi les 18 États membres représentés à ce salon, on compte : l’Autriche, la Pologne, la Bulgarie, la France, l’Allemagne, la Hongrie, l’Irlande, la Finlande, la Roumanie, la Tchéquie, le Danemark, la Slovaquie, l’Espagne, la Suède, l’Italie, la Lettonie, la Lituanie et la Belgique (avec la présence de la Communauté flamande et de la Fédération Wallonie-Bruxelles).

Pour la première fois, le salon "Study in Europe 2024" accueillera près de 60 universités européennes qui fourniront des informations et dévoileront des opportunités d’études variées dans divers secteurs et à plusieurs niveaux.

"Study in Europe" offre aux élèves vietnamiens une base solide pour promouvoir leur future carrière. C’est pourquoi l’événement attire, depuis des années, des milliers de participants. Cette année, le salon fournira des informations actualisées sur les études supérieures en Europe, directement dispensées par les ambassades européennes au Vietnam. Des rencontres avec d’anciens étudiants vietnamiens en Europe sont également prévues, offrant un partage d’expériences et des conseils utiles. Par ailleurs, le salon offre des opportunités d’élargir son réseau académique et professionnel.

Photo : WB/CVN

"Les études en Europe visent à aider les jeunes à construire eux-mêmes leur avenir et à suivre leur passion", souligne Pierre Du Ville, délégué général de Wallonie-Bruxelles au Vietnam. Il ajoute que les étudiants internationaux dans les universités européennes peuvent bénéficier de soins de santé complets, y compris de services en santé mentale. "Cela peut les aider à aborder leurs études avec confiance et sérénité, et à s’adapter à leur nouvelle vie", conclut-il.

N’hésitez-vous à vous inscrire selon le lien : https://forms.gle/YM2tM2dqU7jc2sRL9.

Pour plus d’informations, consultez-vous les fanpages de la Délégation de l’Union européenne au Vietnam : https://www.facebook.com/EUandVietnam et de la Délégation Wallonie-Bruxelles au Vietnam : https://www.facebook.com/delegation.walloniebruxellesauvietnam.

Vân Anh/CVN