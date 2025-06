Les entreprises nordiques envisagent des partenariats dans les industries vertes

La Chambre de Commerce nordique du Vietnam (NordCham Vietnam) a organisé jeudi 19 juin son Sommet phare des industries vertes 2025 à Hô Chi Minh-Ville, sur le thème «Construire l’avenir vert du Vietnam dans la construction et l’industrie manufacturière», afin de soutenir la transition du pays vers un développement industriel durable.

Selon le président de la Chambre de Commerce nordique du Vietnam, Thue Quist Thomasen, l’engagement du gouvernement vietnamien à atteindre la neutralité carbone d’ici 2050 constitue à la fois un défi et une opportunité pour les entreprises de contribuer à une croissance verte et durable.

Thue Quist Thomasen a souligné que ce sommet constituait une étape concrète dans l’engagement des entreprises nordiques à accompagner le Vietnam dans sa démarche de développement durable. Grâce à leur expertise technologique et à leurs capacités financières, les investisseurs et entreprises nordiques sont bien placés pour nouer des partenariats à long terme avec les entreprises vietnamiennes. Ces partenariats pourraient contribuer à surmonter les obstacles tels que le financement et le transfert de technologie, tout en offrant un large éventail de solutions pour accélérer l’industrialisation verte au niveau local.

Les tables rondes organisées lors de l’événement ont porté sur trois domaines clés : la fabrication durable, la construction verte et adaptative, et la construction d’un avenir durable pour le Vietnam.

Rita Mokbel, présidente-directrice générale d’Ericsson Vietnam, a souligné qu’alors que le Vietnam accélère sa démarche de développement vert et durable, le moment est venu pour le monde industriel de s’associer au gouvernement vietnamien pour élaborer des stratégies d’avenir.

Elle a également souligné le rôle de la technologie 5G dans la transformation numérique de secteurs tels que la fabrication et la logistique, contribuant ainsi à la réduction des émissions de carbone et à l’amélioration de l’efficacité dans des secteurs clés.

Rita Mokbel a déclaré que le Vietnam a le potentiel pour adopter la transformation numérique dans des secteurs tels que la fabrication et la logistique, la technologie 5G jouant un rôle clé dans la réduction des émissions de carbone de ces secteurs.

Edwin Chee, directeur de l’exploitation de SEA Logistics Partners (SLP), a déclaré que le concept d’ESG (Environnement, Social et Gouvernance) n’est plus inconnu au Vietnam. Cependant, les attentes des clients évoluent avec les tendances du marché mondial.

Tout au long du sommet, les entreprises nordiques ont réaffirmé le potentiel du Vietnam à être un leader régional dans le développement d’un secteur industriel vert et durable. Elles ont également exprimé leur vif intérêt pour la création de partenariats directs et de coopérations concrètes afin de contribuer à façonner une économie verte capable de s’adapter aux défis changeants du marché mondial.

VNA/CVN