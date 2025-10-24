Accélération des travaux du pont Phuoc Khanh

>> Visite de terrain de deux projets clés à Bà Ria-Vung Tàu
|Le pont Phuoc Khanh, l’un des deux plus grands ouvrages de l’autoroute Bên Luc -Long Thành, relie Nhon Trach (Dông Nai) à Cân Gio (Hô Chi Minh-Ville).
|Des ouvriers sur le chantier du pont Phuoc Khanh.
|Environ 300 ingénieurs et ouvriers sont mobilisés pour assurer l’avancement du projet.
|Le pont construit par la coentreprise Bac Trung Nam – Freyssinet Vietnam sera achevé en 450 jours (15 mois).
|L’ouverture à la circulation est prévue pour juillet 2026.
|Ce pont créera un axe de transport majeur, facilitant les échanges économiques entre le Sud-Ouest, Hô Chi Minh-Ville et la province de Dông Nai.
À ce jour, près de 40% des travaux ont été réalisés grâce à la mobilisation d’environ 300 ingénieurs et ouvriers œuvrant jour et nuit pour respecter le calendrier prévu.
Avec sa structure haubanée, le pont Phuoc Khanh s’étendra sur plus de 3 km de long, 22 m de large et offrira une hauteur libre de 55 m, permettant le passage de cargos jusqu’à 30.000 tonnes sur la rivière Long Tàu.
Reliant Nhon Trach (province de Dông Nai) à Cân Gio (Hô Chi Minh-Ville), cet ouvrage d’envergure devrait être achevé d’ici mai 2025 avant d’être ouvert à la circulation l’année suivante.
Construit par la coentreprise Bac Trung Nam - Freyssinet Vietnam sur une durée totale de 450 jours (15 mois), le pont Phuoc Khanh constituera un axe stratégique reliant le Sud-Ouest, Hô Chi Minh-Ville et la province de Dông Nai. Ce nouvel itinéraire contribuera à désengorger la route nationale 51 et à stimuler le développement de la zone économique clé du Sud du pays.
Tu Linh/CVN