Accélération des travaux du pont Phuoc Khanh

Après plusieursannées d’interruption, le chantier du pont Phuoc Khanh - maillon final del’autoroute Bên Luc - Long Thành - connaît une nette accélération afin depermettre une mise en service complète d’ici juillet 2026.

À ce jour, près de 40% des travaux ont été réalisés grâce à la mobilisation d’environ 300 ingénieurs et ouvriers œuvrant jour et nuit pour respecter le calendrier prévu.

Avec sa structure haubanée, le pont Phuoc Khanh s’étendra sur plus de 3 km de long, 22 m de large et offrira une hauteur libre de 55 m, permettant le passage de cargos jusqu’à 30.000 tonnes sur la rivière Long Tàu.

Reliant Nhon Trach (province de Dông Nai) à Cân Gio (Hô Chi Minh-Ville), cet ouvrage d’envergure devrait être achevé d’ici mai 2025 avant d’être ouvert à la circulation l’année suivante.

Construit par la coentreprise Bac Trung Nam - Freyssinet Vietnam sur une durée totale de 450 jours (15 mois), le pont Phuoc Khanh constituera un axe stratégique reliant le Sud-Ouest, Hô Chi Minh-Ville et la province de Dông Nai. Ce nouvel itinéraire contribuera à désengorger la route nationale 51 et à stimuler le développement de la zone économique clé du Sud du pays.

