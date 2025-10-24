L’immobilier vietnamien vit une transition profonde mais prometteuse

Le marché immobilier vietnamien traverse une transition cruciale, caractérisée par trois changements structurels majeurs : la fusion des limites administratives, le déploiement de projets d’infrastructures de grande envergure et la mise en œuvre de la Loi foncière amendée de 2025, qui entrera en vigueur au début de l’année prochaine.

>> Le Premier ministre appelle à des mesures décisives pour stabiliser le marché immobilier

>> Vers un marché immobilier plus transparent et durable

>> Immobilier : la reprise se dessine grâce aux bons résultats des promoteurs

Photo : VNA/CVN

La décision du gouvernement de fusionner certaines provinces et villes devrait nécessiter des ajustements à tous les plans directeurs existants et une simplification des procédures d’approbation des projets. Cela devrait réduire les obstacles administratifs, accélérer les délais des projets et moderniser les stratégies de promotion des projets.

Parallèlement, l’expansion et la connectivité du réseau national d’infrastructures élargissent l’accès à la main-d’œuvre et aux marchés de consommation. La réduction des délais de transport et des coûts logistiques devrait stimuler les flux commerciaux, notamment sur les marchés secondaires émergents.

Par ailleurs, le cadre juridique renforcé pose les bases d’un mécanisme plus transparent en matière de rémunération, d’approbation des projets, d’octroi de licences et de transactions sur le marché secondaire.

Parmi tous les secteurs, l’immobilier industriel est celui qui devrait connaître la croissance la plus significative, porté par la mutation de la chaîne d’approvisionnement mondiale et l’économie vietnamienne, tournée vers l’exportation.

Pour ce segment, au cours des neuf premiers mois de cette année, les investissements directs étrangers (IDE) ont atteint plus de 28,5 milliards de dollars, en hausse de 15,2% sur un an. Cette forte hausse témoigne d’une demande accrue pour l’expansion du secteur manufacturier, d’investissements à plus grande échelle et de développement des infrastructures industrielles, ce qui laisse présager de solides perspectives à long terme.

Par conséquent, des actifs tels que les usines préfabriquées, les entrepôts, les entrepôts frigorifiques et les centres de tri suscitent un intérêt accru des investisseurs, entraînant une hausse des prix des loyers.

Les grands projets d’infrastructures situés à proximité des périphériques, des autoroutes, des aéroports internationaux et des ports en eau profonde devraient raccourcir les délais de livraison, diminuer les coûts logistiques et renforcer la connectivité régionale.

Les principaux défis de ce segment demeurent le défrichement et les progrès inégaux des infrastructures de transport.

L’amélioration des liaisons de transport et la révision de l’aménagement du territoire après la fusion devraient stimuler le tourisme dans de nouvelles destinations. Les autoroutes, les aéroports et les routes côtières réduiront les temps de trajet et permettront aux visiteurs d’explorer plus facilement les zones côtières et montagneuses. En fin de compte, la rapidité du développement des infrastructures déterminera le succès des projets immobiliers de villégiature et de tourisme.

Le segment de l’immobilier commercial s’annonce également très prometteur. La forte consommation intérieure, la croissance de la classe moyenne et l’urbanisation rapide stimulent la demande d’infrastructures commerciales modernes.

L’offre future de commerces de détail devrait connaître une croissance notable sur les marchés secondaires et tertiaires tels que Tây Ninh, Dông Thap, Cân Tho, Hung Yên, Hai Phòng, Nghê An et Thai Nguyên.

Dans le même temps, la demande d’expériences de shopping urbain et d’espaces de vente au détail intégrés reste élevée, soutenant à la fois l’expansion géographique et la croissance des performances financières dans l’ensemble du segment.

VNA/CVN