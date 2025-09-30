Ouverture du marché Halal dans le Sud-Ouest et le delta du Mékong

Face à la demande mondiale croissante pour les produits Halal, Tây Ninh, porte d'entrée stratégique à la frontière Sud-Ouest du Vietnam et de la région du delta du Mékong se positionnent comme des zones clés pour le développement de cette filière au Vietnam.

La construction de zones de matières premières, l'amélioration de la qualité de transformation et la mise en place d'un système de certification Halal permettent non seulement d'élargir les opportunités d'intégration internationale, mais aussi de faire de cette région un centre important de production et d'approvisionnement de produits Halal.

À Tây Ninh, de nombreuses entreprises ont pris l'initiative d'investir dans une production agricole en circuit fermé, garantissant la traçabilité et la sécurité alimentaire, conditions indispensables à la certification Halal. Le groupe Hùng Nhon, en partenariat avec De Heus (Pays-Bas), développe un projet d’élevage à haute technologie visant le marché Halal pour 2025-2030, respectant strictement les exigences Halal.

D'autres produits transformés, comme les galettes de riz, ont un fort potentiel. Implantée dans le quartier de Long Hoa, la Sarl Tân Nhiên a modernisé sa production afin de répondre aux normes internationales. Elle a obtenu la certification Halal JAKIM et exporte déjà vers plusieurs pays. Avec un appui renforcé en matière de promotion et de distribution, ses produits pourraient conquérir les marchés du Moyen-Orient, de l'Asie du Sud ainsi que ceux des communautés musulmanes à travers le monde.

Cependant, la région doit encore relever des défis liés aux standards de production, aux certifications et à la connexion aux marchés internationaux. Selon des experts, il est essentiel d'établir des normes Halal adaptées et une stratégie cohérente pour que Tây Ninh et le delta du Mékong exploitent pleinement le potentiel économique de ce marché.

Le vice-président du Comité populaire de Tây Ninh, Nguyên Hông Thanh, a souligné que le développement du marché Halal est une opportunité stratégique pour la région et pour le Vietnam, notamment pour renforcer les échanges avec les pays du Moyen-Orient, des Émirats arabes unis et d'Afrique. Tây Ninh s'engage à créer un environnement propice aux investissements et appelle les entreprises ainsi que les associations à renforcer leurs efforts de promotion commerciale afin d'ancrer durablement la présence des produits vietnamiens sur ce marché prometteur.

VNA/CVN