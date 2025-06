Semi-conducteurs : Bac Ninh vise 1,5 milliard d'USD de chiffre d’affaires annuel

Photo : VNA/CVN

Bac Ninh est actuellement l'un des grands centres de production électronique du Vietnam. Cette région accueille la présence de grandes entreprises et groupes mondiaux tels que Samsung, Foxconn, Canon, Amkor et Goertek.

La période 2025-2030 vise à faire de Bac Ninh un centre industriel majeur des semi-conducteurs dans le Nord du Vietnam et un leader national, en attirant des investissements approfondis dans ce secteur et en développant des zones technologiques concentrées. La province met également l'accent sur la formation et le développement d'une main-d'œuvre qualifiée, comprenant ingénieurs et experts en microcircuits, tout en continuant à attirer des investissements étrangers, notamment de grandes entreprises leaders dans l'industrie des semi-conducteurs.

Ambition majeure

Pour la période 2030-2045, Bac Ninh ambitionne de devenir un centre régional de production de microcircuits et de semi-conducteurs, avec la création d'usines de fabrication de puces sur son territoire et la maîtrise progressive de technologies clés. La province prévoit également d'élargir sa participation à la chaîne d'approvisionnement mondiale des semi-conducteurs, en exportant des produits sous la marque "made in Vietnam".

Le plan comprend des objectifs précis, tels que la formation d'au moins 30.000 travailleurs dans l'industrie des semi-conducteurs d'ici 2030, avec des niveaux d'études variés, et la création de clusters industriels de soutien pour réduire la dépendance aux importations de composants et de matières premières. Bac Ninh vise aussi à attirer de 3 à 5 grands groupes technologiques pour investir dans des usines et centres de recherche et développement (R&D) sur son sol, tout en encourageant les entreprises existantes à étendre leur production.

Photo : VNA/CVN

Pour atteindre ces objectifs, la province met en place des politiques incitatives, notamment des exonérations fiscales pour les entreprises investissant dans les semi-conducteurs, des réductions de droits d'importation sur les composants et équipements technologiques, ainsi qu'une procédure accélérée dite "voie verte 60%" pour les dossiers liés au développement de cette industrie. Bac Ninh prévoit aussi un soutien financier sous forme de crédits à taux préférentiels pour les start-up du secteur, la création d’un fonds d’innovation pour les entreprises locales, et des aides pour la location de terrains dans les zones industrielles.

Infrastructures numériques

Par ailleurs, la province développe une infrastructure industrielle adaptée, favorise l'utilisation d'énergies renouvelables dans la production de microcircuits, et améliore les infrastructures numériques avec un accès internet à haut débit conforme aux normes internationales. Un centre de recherche et développement spécialisé dans les microcircuits et la fabrication de puces est en projet pour soutenir les entreprises locales et étrangères.

Enfin, Bac Ninh collabore étroitement avec des universités et instituts de recherche nationaux et internationaux pour offrir des formations de niveau international en microélectronique et semi-conducteurs, développe des programmes STEM, et soutient les étudiants et techniciens par des bourses et des prêts avantageux. La province cherche également à renforcer la coopération internationale et le transfert technologique avec des partenaires clés comme les États-Unis, le Japon et la Corée du Sud.

Grâce à sa position géographique stratégique, son réseau de zones industrielles développé et ses politiques attractives, Bac Ninh est bien placé pour devenir un centre industriel de semi-conducteurs de premier plan au Vietnam et dans l’ASEAN.

Nguyên Linh/CVN