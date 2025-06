Bac Ninh attire les investisseurs nationaux et internationaux

Les premiers mois de l’année 2025 ont confirmé la position privilégiée de la province de Bac Ninh (Nord) comme destination prisée tant par les capitaux locaux qu’étrangers. Les autorités locales redoublent d’efforts pour moderniser leurs approches afin d’optimiser la promotion et l’attraction des investissements.

Photo : DT/CVN

Entre janvier et mai 2025, la province a mobilisé 3,3 milliards de dollars d’investissements dans ses zones industrielles, dont 2,69 milliards proviennent d’investissements directs étrangers (IDE). Des acteurs majeurs tels qu’Amkor, Samsung ou Goertek ont intensifié leur implantation, renforçant ainsi le tissu de haute technologie régional.

Au-delà des chiffres, la qualité des projets s’est notablement améliorée : les installations de pointe, à forte valeur ajoutée, avec des besoins réduits en main-d’œuvre et respectueuses de l’environnement se substituent progressivement aux modèles industriels conventionnels.

Pour la première fois, Bac Ninh enregistre des résultats probants avec des entreprises vietnamiennes investissant dans ses zones industrielles, pour un montant total de 539,19 millions de dollars. Ce signe témoigne de l’efficacité des politiques de promotion de l’économie privée et de l’innovation impulsées tant par le gouvernement que par la province elle-même.

Photo : CTV/CVN

Le rythme de décaissement des projets constitue également un point fort du semestre. Pour l’ensemble de l’année 2025, les investissements dans les zones industrielles devraient atteindre au moins 1,6 milliard de dollars (soit environ 40.000 milliards de dôngs), représentant plus de 56% de l’enveloppe provinciale prévue.

De nouveaux projets structurants à venir

Parmi les initiatives majeures en cours, figurent l’approbation de nouvelles zones industrielles : Thuân Thành III - sous-zone C, Quê Vo extension 2 et An Viêt Quê Vo 6. Ces projets permettront de poursuivre l’essor attendu dans les prochaines années.

Selon Dinh Nam Thang, vice-directeur du comité de gestion des zones industrielles : "La province dispose d’une infrastructure technique bien établie, d’une administration efficace, d’une main-d’œuvre compétente, et offre un appui constant pour lever les obstacles et garantir un environnement d’investissement stable et attractif".

La province compte à ce jour 16 zones industrielles répertoriées. Dans sa planification pour 2021–2030 (avec une projection jusqu’en 2050), cinq nouvelles zones couvrant environ 1. 805 ha ont été ajoutées, illustrant la volonté affirmée de la province de renforcer son potentiel industriel.

Des secteurs prioritaires clairement définis

Pour l’année 2025, la priorité est donnée aux industries de pointe : semi-conducteurs, technologies vertes, électronique intelligente. L’accélération des grands projets industriels vise à faire de la province un moteur national de croissance, tout en intégrant Bac Ninh dans les chaînes de valeur mondiales.

Photo : CTV/CVN

Des domaines complémentaires comme les technologies de l’information, l’industrie pharmaceutique, les dispositifs médicaux et les équipements d’énergie renouvelable sont également ciblés, afin de renforcer la compétitivité et l’intégration régionale du secteur industriel.

En tirant profit de ses atouts dans le domaine de l’électronique, Bac Ninh entend progresser sur les segments à haute valeur ajoutée, tout en diversifiant ses activités vers des filières porteuses, employant des énergies vertes et intégrant innovation, R&D et design.

Grâce à ces orientations ambitieuses, Bac Ninh se positionne comme un acteur majeur du développement industriel et technologique, offrant un nouvel élan à sa croissance et contribuant de manière significative au rayonnement économique national.

Thao Nguyên/CVN