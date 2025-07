L'industrie aérienne vietnamienne décolle

La reprise impressionnante des liaisons internationales, ainsi que les nouveaux partenariats stratégiques avec des compagnies aériennes étrangères, permettent au secteur de l’aviation vietnamien de se détourner progressivement d'un marché intérieur très concurrentiel pour se tourner vers le segment international, plus rentable.

Photo : VNA/CVN

Nguyên Van Nhung, chef comptable de la compagnie générale des aéroports du Vietnam (ACV), a observé que le segment international s'était presque entièrement rétabli. Les principaux marchés comme la Chine, le Japon, la République de Corée, Taïwan (Chine), l'Asie du Sud-Est, l'Inde et l'Australie ont tous affiché une croissance stable.

Cette reprise vigoureuse offre à l’ACV une base solide pour continuer à investir dans la modernisation des infrastructures et à améliorer la qualité de service dans 22 aéroports du pays. L’ACV gère actuellement neuf aéroports internationaux et 13 aéroports nationaux, fournissant des services de sécurité, des services au sol, une assistance aux passagers et un soutien aux opérations aériennes pour la plupart des transporteurs nationaux et internationaux.

La forte reprise du trafic international stimule non seulement les revenus des services au sol, mais génère également des investissements essentiels pour remédier aux goulets d'étranglement des infrastructures, dont la congestion dans les grands aéroports comme Nôi Bài et Tân Son Nhât et la modernisation des services aériens.

Malgré des tarifs intérieurs plafonnés, la forte concurrence pousse les compagnies aériennes à proposer régulièrement des promotions, réduisant considérablement leurs marges. Pour compenser, le développement de lignes internationales devient une stratégie clé, visant les passagers à hauts revenus et soutenant le tourisme en attirant des devises étrangères.

Vietnam Airlines illustre cette dynamique avec le lancement début juillet d’une ligne directe Hanoï-Milan. En parallèle, un accord de partage de codes avec Saudia Airlines permet aux voyageurs vietnamiens de rejoindre Djeddah et Riyad plus facilement, tout en bénéficiant du programme de fidélité SkyTeam. Cette coopération stratégique ouvre l'accès au marché du Moyen-Orient, riche en opportunités touristiques et commerciales.

De son côté, Vietjet renforce sa présence en Chine en inaugurant une ligne directe Hanoï-Chengdu. Ce nouveau service, assuré de nuit à raison de quatre fréquences hebdomadaires, vise à faciliter les déplacements des voyageurs d'affaires et de loisirs.

Plusieurs compagnies étrangères investissent également sur le marché vietnamien. La low-cost Scoot (filiale de Singapore Airlines) lancera en novembre une ligne directe Singapour - Cam Ranh, avec une augmentation prévue à cinq vols par semaine dès janvier 2026. Ce choix confirme l’attractivité du littoral vietnamien, notamment pour les touristes singapouriens et les passagers en transit via l'aéroport de Changi.

Le lancement des vols de Scoot vers Cam Ranh devrait donner un coup de pouce significatif au secteur touristique local, bénéficiant aux hôtels, aux complexes hôteliers, aux services de transport, aux guides touristiques et aux entreprises de restauration, tout en aidant Khanh Hoà à affirmer sa position de centre touristique côtier de premier plan au Vietnam.

VNA/CVN