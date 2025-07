Les projets d’infrastructures pour l’APEC 2027 devront être achevés dans les délais

>> Phu Quoc modernise son aéroport international en prévision de l'APEC 2027

>> Le Vietnam prépare des ouvrages pour le Sommet de l’APEC 2027 à Phu Quôc

>> L'aéroport de Phu Quôc sera modernisé pour accueillir l'APEC 2027

Photo : VNA/CVN

Dans un communiqué de l’Office du gouvernement relatif aux conclusions du -Premier ministre lors de la réunion du 28 juin sur la mise en œuvre des projets d’infrastructures pour l’APEC 2027, il a demandé à tous les ministères, secteurs, localités et agences concernées de revoir les tâches qui leur sont assignées, d’identifier les difficultés et les obstacles survenant lors de la mise en œuvre et du processus de fusion des provinces, et de rechercher des solutions pour garantir l’achèvement des projets dans les délais.

Nguyên Chi Dung a souligné que la Semaine des dirigeants économiques de l’APEC 2027 est un événement international majeur bénéficiant d’une attention particulière et des conseils du secrétaire général du Parti, de l’État et du gouvernement, avec le soutien de dix politiques spéciales pour la province de Kiên Giang (nouvelle province d'An Giang).

Par conséquent, les ministères, les secteurs et le Comité populaire de An Giang doivent redoubler d’efforts, tandis que les ministres doivent créer des conditions favorables et soutenir la province du Sud dans la mise en œuvre des projets, a-t-il souligné.

Photo: VNA/CVN

Le Comité populaire provincial et les ministères concernés sont tenus de soumettre chaque mois des rapports complets sur la mise en œuvre des projets, des travaux et des tâches connexes, identifiant clairement les obstacles et formulant des recommandations et des propositions.

Les ministères et secteurs concernés doivent suivre de près et fournir des conseils, en procédant à des ajustements opportuns pendant le processus de mise en œuvre. Le vice-Premier ministre dirigera des équipes d’inspection chargées de superviser et d’accélérer l’avancement des travaux sur place tous les deux à trois mois.

Concernant les tâches spécifiques, Nguyên Chi Dung a demandé au Comité populaire provincial de diriger l’élaboration d’un plan de mise en œuvre détaillé et d’un calendrier global pour les projets, de finaliser et de soumettre ce plan aux ministères et agences concernés pour suivi et d’en fait rapport au vice-Premier ministre d’ici le 10 juillet 2025.

Pour les projets pour lesquels les investisseurs n’ont pas encore été sélectionnés, les procédures de sélection des investisseurs doivent être finalisées d’urgence au cours de ce mois, en particulier pour les projets essentiels tels que les usines d’approvisionnement en eau, les installations de traitement des eaux usées et des déchets solides, et les réservoirs d’eau douce.

Pour accélérer les progrès, une attention particulière doit être accordée aux politiques qui attirent les investisseurs, a-t-il noté, soulignant également l’importance de garantir le déminage.

Pour les projets pour lesquels les investisseurs ont été sélectionnés et ceux mis en œuvre en vertu d’ordonnances d’urgence, il est nécessaire d’achever d’urgence toutes les procédures nécessaires au déminage, aux études et aux travaux de conception, en s’efforçant de commencer la construction de tous les projets simultanément le 19 août 2025, a-t-il encore indiqué.

VNA/CVN