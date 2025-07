Hanoï développe 29 filières agricoles intégrées entre production et consommation

La stratégie a profondément transformé l’agriculture locale, en favorisant un modèle durable, à haute valeur ajoutée, aligné sur les exigences de l’intégration économique nationale et mondiale.

Ngô Duc Manh, agriculteur à la commune de Phuc Son, illustre cette transition. Son exploitation, conforme aux normes VietGAP, cultive piments, melons, bananes, concombres, etc., avec un suivi rigoureux de chaque étape. Grâce à ces pratiques et à une commercialisation stable, son chiffre d’affaires annuel atteint 2 à 3 milliards de dôngs. L’exploitation emploie jusqu’à 30 travailleurs locaux et privilégie les intrants biologiques pour préserver l’environnement. Au-delà de sa propre ferme, M. Mạnh transmet ses connaissances aux jeunes agriculteurs, contribuant ainsi à professionnaliser l’agriculture locale et à promouvoir une culture de traçabilité et de transparence.

Dans le contexte de la révolution 4.0, les producteurs doivent désormais allier savoir-faire agricole et technologies modernes. Les pratiques agricoles évoluent vers des modèles propres, traçables, plus respectueux de l’environnement. À la commune de Gia Lâm, sous l’impulsion de l’Association des paysans, plusieurs zones de production spécialisées ont vu le jour : légumes sûrs à Van Duc, bougainvilliers à Phù Dông, cultures hydroponiques à Da Tôn, fleurs coupées à Lê Chi. Ces modèles, appuyés par des systèmes d’irrigation automatisés, génèrent des rendements atteignant jusqu’à un milliard de dông/ha/an.

Depuis 2020, le programme "Champs propres" a permis la mise en place de 94 zones agricoles écologiques couvrant plus de 620 ha, avec plus de 8.000 foyers impliqués. Ces initiatives contribuent à une agriculture verte, à l’adaptation au changement climatique et à l’urbanisation durable.

Pour renforcer ces dynamiques, les associations appellent les autorités à soutenir les investissements dans les serres, la labellisation OCOP et l’accès aux prêts préférentiels. L’accent est mis sur la coopération entre producteurs, coopératives et entreprises, en plaçant ces dernières comme moteur central de la chaîne de valeur.

L’Association des paysans de Hanoï doit renforcer le mouvement "Émulation paysanne pour une production efficace et solidaire" en lien concret et pragmatique avec le thème "Paysans numériques - Agriculture propre - Environnement vert", afin de favoriser les modèles durables, la transition numérique et la commercialisation des produits.

