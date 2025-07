Les Singapouriens détiennent toujours le passeport le plus puissant au monde

>> La Thaïlande appliquera un nouveau programme de promotion des visas

>> La Thaïlande réduit la durée de séjour sans visa à 30 jours

>> L’exemption temporaire de visa aiguise l’engouement des touristes européens

Photo : New Paper/CVN

Le pays conserve sa première place malgré une légère baisse par rapport aux 195 destinations de l'édition de janvier de l'indice.

Singapour a perdu l'accès sans visa ou avec visa à l'arrivée au Pakistan et à la Mauritanie, en Afrique de l'Ouest, après le passage de ces deux pays du système de visa à l'arrivée au système de visa électronique.

Contrairement aux visas à l'arrivée, les visas électroniques nécessitent une autorisation préalable des voyageurs et ne sont pas comptabilisés comme un accès sans visa dans l'indice.

Singapour a perdu deux points, mais conserve sa première place, d'autres passeports parmi les mieux classés étant également touchés.

Le Japon et la République de Corée occupent la deuxième place du classement, avec un accès à 190 destinations. Sept pays de l'Union européenne - le Danemark, la Finlande, la France, l'Allemagne, l'Irlande, l'Italie et l'Espagne - se partagent la troisième place avec un accès à 189 destinations.

Par ailleurs, le Royaume-Uni et les États-Unis ont reculé dans le classement. Autrefois les passeports les plus puissants au monde - le Royaume-Uni en 2015 et les États-Unis en 2014 - ils se classent désormais respectivement sixième et dixième.

Le Royaume-Uni offre un accès sans visa à 186 destinations, tandis que les États-Unis en offrent 182. Selon Henley & Partners, les États-Unis sont sur le point de quitter le top 10 pour la première fois en 20 ans d'histoire du classement.

L'Afghanistan arrive en queue de peloton, à la 99e place, avec des citoyens qui ne peuvent accéder qu'à 25 destinations sans visa préalable. La Syrie occupe la 98e place avec 27 destinations, suivie de l'Irak, 97e avec 30 destinations.

Henley & Partners, cabinet de conseil en citoyenneté et résidence internationale, établit ce classement à partir de données exclusives de l'Association du transport aérien international.

Ce classement est publié deux fois par an, en janvier et en juillet, et recense le nombre de destinations accessibles aux détenteurs d'un passeport sans visa préalable.

VNA/CVN