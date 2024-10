L’Inde attache de l’importance à ses relations avec le Vietnam

>> Amélioration de l'efficacité de la coopération Vietnam - Inde dans le nouveau contexte

>> Le Vietnam intensifie ses activités commerciales avec l’État indien de l’Uttar Pradesh

>> Un potentiel croissant pour attirer les touristes du Moyen-Orient et d'Inde

Le responsable indien a fait cette déclaration lors d’une cérémonie à New Delhi le 7 octobre pour célébrer le 79e anniversaire de la Fête nationale du Vietnam (2 septembre 1945 - 2024).

Photo : VNA/CVN

Il a félicité le Vietnam pour ses réalisations importantes, notamment en termes de croissance et de développement au cours des dernières années, et a souhaité au Vietnam un succès continu dans son prochain parcours de développement.

Il a souligné les liens culturels forts entre les deux pays et s’est réjoui du développement durable de la relation traditionnelle Inde-Vietnam, qui a été construite sur la base de la solidarité, de la confiance, d’une compréhension profonde et d’intérêts partagés.

Il a hautement apprécié les réalisations réalisées par les deux pays dans le cadre du partenariat stratégique intégral, notamment en matière d’interaction politique, de coopération économique et de développement, de défense et de sécurité, d’énergie, de science et de technologie, de culture et d’éducation et d’échanges interpersonnels.

Gopi a profité de l’occasion pour rappeler la 10e Journée internationale du yoga, affirmant qu’il s’agissait d’un témoignage clair des échanges interpersonnels et culturels et du lien de plus en plus fort entre l’Inde et le Vietnam.

Dans son discours, l’ambassadeur du Vietnam en Inde, Nguyên Thanh Hai, a déclaré que malgré de nombreuses difficultés, défis et sacrifices, le Vietnam, avec sa solidarité et sa détermination, est devenu un pays efficacement intégré sur la scène mondiale et l’une des économies les plus dynamiques d’Asie avec des jalons de développement importants, et jouant un rôle de plus en plus important dans la région et dans le monde.

Il a également souligné les bonnes relations et la coopération entre les deux pays, notamment dans le domaine du tourisme avec près de 70 vols par semaine, contribuant à renforcer la connectivité et la compréhension mutuelle.

Il a remercié l’Inde pour son soutien opportun au Vietnam pour surmonter les conséquences du typhon Yagi, ainsi que ses condoléances pour le décès du secrétaire général Nguyên Phu Trong, affirmant que ces effortss ont contribué à renforcer davantage le partenariat stratégique intégral pour la paix, la coopération et le développement des deux pays, de la région et du monde.

VNA/CVN