Le PM Pham Minh Chinh rencontre son homologue lao Sonexay Siphandone

Photo : VNA/CVN

Lors de la rencontre, le Premier ministre vietnamien a réaffirmé l'importance et la plus haute priorité que le Vietnam accorde à ses relations privilégiées, à la solidarité spéciale et à sa coopération intégrale avec le Laos, soulignant l'engagement constant du Vietnam à cultiver et approfondir ces relations.

Pham Minh Chinh a mis en exergue le niveau de confiance élevé des relations bilatérales, se manifestant par une coopération économique et commerciale plus efficiente, une collaboration renforcée en matière de défense et de sécurité, ainsi qu'une coopération culturelle et touristique plus forte et une coopération décentralisée plus substantielle.

Il a estimé que cette rencontre offrait une opportunité aux deux Premiers ministres de discuter des mesures concrètes visant à mettre en œuvre les directions définies par les deux Politburos lors de leur réunion tenue le mois précédent.

Le dirigeant vietnamien a insisté sur la nécessité pour les deux parties de poursuivre le renforcement de leur coopération efficace dans les domaines de la transformation numérique, de la transition verte, de l'économie circulaire, de l'agriculture, de l'élevage de hautes technologies et de la sécurité alimentaire. Il est nécessaire de se concentrer sur la formation de ressources humaines qualifiées et de coordonner la restauration et la préservation des monuments symbolisant la relation de solidarité particulière entre le Vietnam et le Laos. Il a également proposé au Laos de continuer à créer un environnement propice aux entreprises vietnamiennes opérant sur son territoire.

Saluant le rôle du Laos à la présidence de l'ASEAN en 2024, le chef du gouvernement vietnamien a exprimé le souhait d'une coordination plus étroite entre les deux pays et avec les autres membres de l'ASEAN, afin de renforcer la solidarité et le consensus au sein de l'organisation, garantissant ainsi que l'ASEAN adopte une position unifiée sur les questions régionales.

Pham Minh Chinh a affirmé que le Vietnam était prêt à collaborer avec le Laos et d'autres pays pour assurer le succès des Sommets de l'ASEAN prévus le 9 octobre et de la 45e Assemblée générale de l'Assemblée interparlementaire de l'ASEAN (AIPA - 45), contribuant ainsi à renforcer le prestige du Laos et à promouvoir la solidarité et le consensus de l'ASEAN.

Mettre en œuvre efficacement les accords de haut niveau

Le Premier ministre lao Sonexay Siphandone a assuré que son gouvernement s'engageait à collaborer étroitement avec le gouvernement vietnamien pour faciliter la mise en œuvre efficace et opportune des projets menés par les entreprises vietnamiennes au Laos.

Concernant les orientations futures de coopération, les deux Premiers ministres ont convenu de coordonner étroitement leurs efforts pour mettre en œuvre efficacement les accords de haut niveau conclus entre les deux pays. Ils se sont engagés à multiplier les échanges de délégations à tous les niveaux et par tous les canaux, à coordonner leurs actions pour garantir la sécurité, l'ordre et la stabilité sociale, à renforcer la coopération en matière de sécurité et de défense, et à approfondir l'interconnexion globale entre les deux économies, notamment en matière d’infrastructures, des transports, d'investissements et du tourisme.

Dans le contexte d’évolution complexe et incertitude de la situation mondiale, les deux Premiers ministres ont réaffirmé la valeur de la solidarité entre le Vietnam et le Laos, ainsi qu'entre le Vietnam, le Laos et le Cambodge. Ils ont convenu de poursuivre leur coordination avec le Cambodge afin de rendre la coopération tripartite toujours plus substantielle et efficace.

VNA/CVN