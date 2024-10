Le Premier ministre Pham Minh Chinh reçoit le professeur Klaus Schwab

Le Premier ministre Pham Minh Chinh et le Professeur Klaus Schwab, fondateur et président du Forum économique mondial (FEM), ont discuté de nouvelles tendances de développement façonnant "l'ère intelligente", du développement et des perspectives du Vietnam dans la nouvelle ère, ainsi que de la coopération Vietnam - FEM, lors de leur rencontre tenue à Hanoï le 7 octobre.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a remercié le Professeur Klaus Schwab d'avoir accepté l'invitation à se rendre au Vietnam et à participer à un dialogue avec des jeunes vietnamiens à l'Université nationale du Vietnam, Hanoï, sur le thème "Positionner le Vietnam dans l'ère intelligente - vision de la prochaine génération".

Le chef du gouvernement a apprécié la vision stratégique du professeur Klaus Schwab concernant la création du FEM en 1971. En plus de 50 ans, le Forum a affirmé son rôle et sa réputation dans le monde, non seulement en matière de lancement et de saisie de nouvelles tendances mondiales, mais aussi de proposition de solutions futures.

Le Premier ministre et le Professeur Klaus Schwab se sont réjouis du développement des relations entre le Vietnam et le FEM pour devenir plus substantielles. L’inauguration du Centre pour la 4e révolution industrielle (C4IR) à Hô Chi Minh-Ville le 25 septembre dernier, devenant le 19e CI4R du FEM dans le monde et le 2e en Asie du Sud-Est, a marqué un jalon important dans les relations Vietnam - FEM.

Pham Minh Chinh a demandé au FEM de coopérer activement avec le Vietnam pour faire du C4IR à Hô Chi Minh-Ville un modèle du réseau du FEM, un moteur dans la promotion de l'application des technologies avancées dans les domaines clés de l'économie.

Pham Minh Chinh a demandé au Professeur Klaus Schwab et au FEM de continuer à aider le Vietnam à nouer des liens avec les entreprises et les fonds d'investissement mondiaux, à attirer des investissements de haute qualité dans les domaines prioritaires tels que la haute technologie, la transition énergétique, l'économie verte et le développement d’infrastructures durables.

Il a également demandé au FEM de soutenir le Vietnam dans le développement d'un écosystème startup et d'innovation, créant ainsi des conditions favorables au développement des jeunes entreprises et à leur intégration dans les chaînes de valeur mondiales.

Pour sa part, le Professeur Klaus Schwab a apprécié les réalisations du gouvernement vietnamien, notamment le maintien d'une croissance économique impressionnante lors de ces dernières années malgré les difficultés de la situation économique mondiale. Le fondateur du FEM a affirmé qu'avec des perspectives et des réalisations socio-économiques exceptionnelles, le Vietnam serait capable de devenir une économie de 2.000 milliards d'USDs d'ici 2050.

Enfin, Klaus Schwab s’est dit impressionné par le dynamisme et la rapidité à rattraper les tendances technologiques intelligentes des jeunes vietnamiens, estimant que c'était l'un des grands avantages compétitifs que le Vietnam devrait continuer à promouvoir pour atteindre ses objectifs de développement stratégiques.

