Le Vietnam renforce sa coopération internationale pour le développement durable

Le vice-Premier ministre vietnamien Hô Duc Phoc a assisté à la première Conférence de Hambourg sur le développement durable (HSC), et a eu des séances de travail bilatérales, du 7 au 8 octobre en Allemagne.

Il a rencontré de hauts responsables allemands, des représentants des Fonds d’investissement pour le climat (CIF), du Fonds vert pour le climat (FVC), et de l’Association allemande des entreprises d’Asie-Pacifique (OAV) pour discuter des questions clés concernant la réponse au changement climatique, la transition énergétique et l’attraction des investissements.

Lors de sa rencontre avec la ministre fédérale de la Coopération économique et du Développement, Svenja Schulze, Hô Duc Phoc a affirmé que le Vietnam attache toujours de l’importance au développement de son partenariat stratégique avec l’Allemagne.

Les visites au Vietnam du chancelier allemand Olaf Scholz en novembre 2022 et du président Frank-Walter Steinmeier en janvier 2024 ont créé un nouvel élan pour les relations bilatérales, notamment dans les piliers du commerce et de l’investissement, aidant l’Allemagne à maintenir sa position de premier partenaire commercial du Vietnam en Europe, a-t-il déclaré.

Hô Duc Phoc a suggéré que la partie allemande poursuive son aide publique au développement (APD) au Vietnam dans la réponse au changement climatique, en particulier dans le delta du Mékong, et aide le pays d’Asie du Sud-Est à accéder au financement du Partenariat pour une transition énergétique juste (JETP).

Svenja Schulze a apprécié la participation proactive et active du Vietnam à la HSC, notant que le pays est très conscient des défis mondiaux actuels en matière de développement durable et qu’il s’est joint aux efforts internationaux pour lutter contre le changement climatique et rechercher des solutions pour accélérer la réalisation des Objectifs de développement durable (ODD).

La coopération avec le Vietnam est vraiment importante pour l’Allemagne, notamment dans la mise en œuvre de projets dans le cadre du JETP et de la coopération bilatérale, a-t-elle déclaré.

Lors de leur rencontre avec le vice-Premier ministre vietnamien, les représentants des CIF et du FVC ont reconnu et hautement apprécié les engagements et les efforts du gouvernement vietnamien en matière de climat, affirmant leur soutien au pays pour accéder aux ressources financières.

Parallèlement, Hô Duc Phoc a réaffirmé l’engagement du Vietnam à atteindre des émissions nettes nulles d’ici 2050 et a appelé à une aide financière pour réaliser les ODD. Il a invité les représentants des fonds au 4e Sommet du Partenariat pour la croissance verte et les objectifs mondiaux 2030 (P4G) à Hanoï en 2025.

Lors de sa rencontre avec les représentants de l’OAV, il a exhorté les entreprises des deux pays à optimiser l’Accord de libre-échange UE - Vietnam (EVFTA) pour renforcer les liens commerciaux et d’investissement, et a suggéré aux parties d’envisager d’élargir les domaines de coopération qui correspondent à leurs avantages et leurs besoins.

Le Vietnam s’est engagé à créer les conditions les plus favorables pour que les entreprises européennes puissent opérer dans le pays, a-t-il souligné, appelant les entreprises allemandes à accroître leurs investissements dans le pays dans les domaines de la fabrication, des infrastructures de base, des énergies renouvelables, des semi-conducteurs, de l’automatisation, de l’intelligence artificielle et de la production d’hydrogène vert.

Les sociétés et entreprises allemandes ont salué les réalisations socio-économiques du Vietnam et son intégration internationale globale au cours des dernières années, ainsi que son engagement à poursuivre des objectifs de développement économique efficaces et durables, à réduire les émissions et à protéger l’environnement. Elles ont également manifesté leur intérêt pour le marché vietnamien.

Réunissant environ 1.600 délégués de 102 pays, la Conférence de Hambourg sur le développement durable s’est concentrée sur la recherche de solutions aux défis lors de la mise en œuvre des ODD.

