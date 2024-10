Le Premier ministre part pour les 44e et 45e Sommets de l’ASEAN au Laos

Dans la matinée du 8 octobre, le Premier ministre Pham Minh Chinh a quitté Hanoï pour aller assister aux 44 e et 45 e Sommets de l'ASEAN et Sommets connexes au Laos, prévus du 8 au 11 octobre, à l'invitation du Premier ministre lao, président de l'ASEAN 2024, Sonexay Siphandone.

Placés sous le thème "ASEAN : Améliorer la connectivité et la résilience" (ASEAN: Enhancing Connectivity and Resilience), les 44e et 45e Sommets de l'ASEAN et Sommets connexes auront lieu à Vientiane, avec plus de 20 activités.

Les dirigeants discuteront du processus d’édification de la Communauté de l'ASEAN, notamment des efforts pour achever les Plans directeurs 2025, élaborer la Vision de la Communauté de l'ASEAN pour 2045 et des stratégies à mettre en œuvre dans les temps à venir. Ils évalueront et définiront des orientations pour les relations entre l'ASEAN et ses partenaires, en particulier la coopération dans des domaines potentiels. Ils aborderont également des questions internationales et régionales.

À cette occasion, auront lieu également le Sommet des affaires et de l'investissement de l'ASEAN (ASEAN Business and Investment Summit - ABIS), des dialogues entre les dirigeants des pays de l'ASEAN et les représentants de l'Assemblée interparlementaire de l'ASEAN (ASEAN Inter-Parliamentary Assembly - AIPA), du Conseil consultatif des entreprises de l'ASEAN (ASEAN Business Advisory Council - ABAC) et de la jeunesse, ainsi que le 2e Sommet de la Communauté asiatique zéro émission (Asia Zero Emission Community - AZEC).

Il est prévu qu’environ 80 documents seraient approuvés et enregistrés, concernant nombre de priorités et domaines, dont la Vision de la Communauté de l’ASEAN pour 2045, la résilience au changement climatique, le développement agricole durable, etc.

Le Vietnam collabore étroitement avec le Laos et le soutient pour qu'il assume la présidence tournante de l'ASEAN en 2024, contribuant à développer la grande amitié, la solidarité spéciale et la coopération intégrale entre les deux pays.

La participation et les contributions du Vietnam à l'ASEAN ces derniers temps ont été qualifiées de mise en œuvre proactive, de participation substantielle et de contributions sincères.

Le Vietnam met effectivement en œuvre les priorités proposées par le Laos, président de l’ASEAN en 2024, travaille avec les autres pays dans les efforts visant à achever les Plans directeurs 2025 et à élaborer des stratégies de coopération jusqu'en 2045, ainsi que pour renforcer la solidarité et l’unité de l’ASEAN dans le contexte actuel de changements rapides et complexes.

