Pham Minh Chinh arrive à Vientiane pour assister aux 44e et 45e Sommets de l'ASEAN

Photo : VNA/CVN

Les 44e et 45e Sommets de l'ASEAN ainsi que les réunions connexes, qui se déroulent à Vientiane du 8 au 11 octobre, constituent une série d'activités de haut niveau les plus importantes de l'ASEAN cette année. Ils réunissent les dirigeants des pays de l'ASEAN, du Timor-Leste et des 10 pays partenaires du bloc régional, ainsi que de nombreux invités, représentants d'organisations internationales et régionales.

Avec la volonté de contribuer de son mieux au succès commun, la délégation vietnamienne dirigée par le Premier ministre Pham Minh Chinh transmettra de nombreux messages importants concernant l'ASEAN et l'avenir du bloc.

Le Vietnam participera à l'élaboration des orientations de coopération de l'ASEAN, en exploitant pleinement les mécanismes de coopération existants et en négociant activement de nouveaux cadres de coopération pour stimuler de nouveaux moteurs de croissance, conformément à la situation, au contexte et aux tendances actuelles. En particulier, la délégation vietnamienne proposera des idées visant à façonner l'avenir de l'ASEAN, tout en positionnant le rôle du bloc dans la région et sur la scène internationale, notamment en ce qui concerne sa participation et sa contribution aux enjeux mondiaux.

Participant à environ 20 activités dans le cadre des 44e et 45e Sommets de l'ASEAN et des réunions connexes, Pham Minh Chinh prononcera des discours importants pour partager le point de vue du Vietnam sur les questions actuellement posées à l'ASEAN et à la région. Il discutera également avec d'autres pays pour rechercher des orientations et des solutions visant à améliorer la qualité de la coopération et de l'intégration régionale, à renforcer le processus de construction de la Communauté de l'ASEAN et à promouvoir les relations entre l'ASEAN et ses partenaires, tout en échangeant activement sur les questions régionales et internationales d'intérêt commun.

Également à cette occasion, le Premier ministre aura des rencontres bilatérales et des réunions avec les dirigeants des pays de l'ASEAN et des partenaires du bloc régional, pour promouvoir les relations de coopération et discuter des questions d'intérêt commun. Notamment, il rencontrera les dirigeants du Parti et de l'État lao pour promouvoir la grande amitié, la solidarité particulière et la coopération intégrale entre le Vietnam et le Laos.

VNA/CVN