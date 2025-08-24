Douze migrants du Maghreb portés disparus au large des Baléares

Douze migrants originaires du Maghreb ont disparu après avoir sauté à l'eau vendredi 22 août d'une embarcation en route vers les îles Baléares, a annoncé samedi la délégation gouvernementale de cet archipel espagnol en Méditerranée.

Photo : Europa Press/VNA/CVN

Quatorze personnes ont été secourues de cette embarcation, à 58 km au sud-ouest de l'île de Cabrera. Selon ces migrants, "douze personnes sont portées disparues, après avoir sauté à l'eau", a expliqué la délégation dans un communiqué.

"Une opération de recherche" de ces migrants originaires du Maghreb "a été lancée", impliquant notamment la Garde civile, a-t-elle ajouté.

Alors que la pression des autorités s'intensifie sur d'autres routes migratoires vers l'Europe, celle conduisant d'Afrique du Nord aux îles Baléares connait depuis le début de l'année une fréquentation en forte hausse, selon les données du ministère de l'Intérieur espagnol.

Ainsi 4.323 migrants sont arrivés dans l'archipel des Baléares au 15 août, contre 2.443 à la même période en 2024, soit une hausse de 77%.

En revanche, dans le même temps, le nombre d'arrivées aux îles Canaries a baissé de 46%.

AFP/VNA/CVN