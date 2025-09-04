Espagne : sept migrants retrouvés morts sur des plages andalouses

Sept migrants ont été retrouvés morts mercredi 3 septembre sur deux plages andalouses, dans le sud de l'Espagne, après le naufrage de leurs embarcations, ont indiqué à l'AFP les autorités locales.

>> Au moins 76 morts dans le naufrage d'une embarcation de migrants au large du Yémen

>> Naufrage de migrants au large du Yémen : le bilan s'élève à plus de 90 morts

>> Douze migrants du Maghreb portés disparus au large des Baléares

Photo : AFP/VNA/CVN

Six corps ont été découverts à l'aube sur la plage de Los Muertos, à Carboneras, tandis qu'un autre migrant décédé a été retrouvé sur la plage de Las Salinas, à Cabo de Gata, a précisé une source proche de l'enquête à l'AFP.

Les naufrages ont eu lieu dans la nuit, mais les corps sont apparus au petit matin dans les eaux de ces deux plages, a indiqué la même source.

On ignore combien de personnes voyageaient dans le premier bateau qui s'est échoué aux abords de la plage de Los Muertos, mais 26 migrants ont été sauvés, et la police n'exclut pas de retrouver d'autres corps au cours des prochaines heures.

L'autre embarcation, arrivée près de Cabo de Gata, avait à son bord 38 personnes, dont le migrant mort retrouvé près de la plage.

Toujours selon cette source, ces migrants arrivaient d'Algérie.

L'Espagne est l'une des trois principales portes d'entrée de l'immigration en Europe, avec l'Italie et la Grèce.

Selon les autorités, des milliers de personnes sont mortes ces dernières années en tentant de rejoindre le Vieux Continent par la route de l'Atlantique depuis l'Afrique, principalement via les Canaries.

Au cours des huit premiers mois de l'année, 21.721 personnes sont arrivées en Espagne par la mer, dont 4.722 sur la péninsule (c'est-à-dire hors archipel des Baléares et des Canaries, qui concentrent les arrivées), selon les derniers chiffres du ministère de l'Intérieur qui recensent 357 bateaux parvenus à la péninsule entre le 1er janvier et le 31 août.

Depuis le début de l'année, les arrivées ont beaucoup baissé aux Canaries (-35,2% par rapport à la même période l'an passé) et énormément augmenté en revanche sur l'autre archipel espagnol des Baléares (+78,6%), en Méditerranée.

Mais les Canaries continuent de concentrer la majorité des arrivées, avec 12.126 migrants.

La route atlantique vers les îles Canaries est particulièrement dangereuse en raison de forts courants, à quoi s'ajoute l'inadaptation à la haute mer des embarcations utilisées.

AFP/VNA/CVN