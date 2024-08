Le PM inspecte le travail de rénovation du mausolée du Président Hô Chi Minh

Photo : Duong Giang/VNA/CVN

Du 15 août 2023 au 31 juillet 2024, le Comité de la gestion du mausolée du Président Ho Chi Minh a accueilli près de deux millions de Vietnamiens et de visiteurs internationaux venant rendre hommage au Président Hô Chi Minh. Au cours des six premiers mois de 2024, le comité a également accueilli plus de 1,6 million de visiteurs venant visiter le Vestige du Président Hô Chi Minh au Palais présidentiel et plus de 430.000 au Musée Hô Chi Minh.

En particulier, le comité a réalisé des rénovations périodiques du mausolée du Président Hô Chi Minh tout en assurant la qualité et la sécurité absolues dans les délais fixés, en particulier l'entretien de la dépouille mortelle du Président Hô Chi Minh.

Selon le Premier ministre, le complexe historique et culturel de Ba Dinh comprenant le mausolée du Président Hô Chi Minh, la Vestige du Président Hô Chi Minh au palais présidentiel, le Musée Hô Chi Minh et la zone administrative politique spéciale de Ba Dinh, revête une signification importante pour le pays.

La préservation à long terme et la garantie de la sécurité absolue de la dépouille mortelle du Président Hô Chi Minh ainsi que la préservation, la restauration et la promotion de la valeur du complexe sont à la fois une grande responsabilité, un honneur et une fierté, exprimant les sentiments des Vietnamiens envers le Président Hô Chi Minh et les traditions historiques de la nation.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a hautement apprécié les efforts, la responsabilité et les résultats obtenus par le personnel du Comité de la gestion du mausolée du Président Hô Chi Minh et les agences concernées dans la gestion et la conservation du mausolée ainsi que la dépouille mortelle du Président Hô Chi Minh.

Le complexe historique et culturel de Ba Dinh est une "adresse rouge" pour l'éducation aux traditions révolutionnaires et le renforcement du patriotisme, a souligné le Premier ministre, demandant de bien organiser les activités de visite des Vietnamiens et des étrangers venant rendre hommage au Président Hô Chi Minh.

Il a accepté de rouvrir au public le mausolée du Président Hô Chi Minh à partir du 13 août 2024.

VNA/CVN