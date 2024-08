Contrôler les préparatifs du 2e Échange d’amitié de la défense frontalière Vietnam - Laos

Le 12 août, une délégation des ministères de la Défense du Vietnam et du Laos est allée contrôler les préparatifs du 2 e Échange d’amitié de la défense frontalière Vietnam - Laos dans le district de Môc Châu de la province vietnamienne de Son La et dans le district de Sop Bao de la province lao de Houaphanh.

>> Un vice-PM lao salue le rôle de l'Association d'amitié Vietnam - Laos

>> Le Vietnam et le Laos renforcent leurs relations commerciales

La délégation a contrôlé les préparatifs de plusieurs activités inscrites dans le cadre du programme d'échange sur différents sites.

Photo : QP/CVN

Les deux parties ont affirmé que le prochain programme d'échange serait une opportunité pour renforcer les relations étroites entre le Vietnam et le Laos, notamment entre les populations des zones frontalières des deux pays, ainsi que promouvoir le sens des responsabilités et la coopération de leurs forces de défense des frontières dans la gestion frontalière, la lutte contre la criminalité et la construction d’une frontière commune de paix, d'amitié, de stabilité, de coopération et de développement mutuel.

Le 2e Échange d’amitié de la défense frontalière Vietnam - Laos aura lieu dans les deux districts susmentionnés à la fin du mois d'octobre.

Le Vietnam et le Laos partagent une frontière de plus de 2.300 km, traversant dix provinces de chaque pays.

VNA/CVN