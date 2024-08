Le Vietnam et la Chine renforcent leur collaboration dans la gestion des frontières

L'activité s'inscrivait dans le cadre du premier échange de jeunes officiers des gardes-frontières vietnamiens et de l'ANIC en 2024.

L'entretien a été coprésidé par le général de division Lê Duc Thai, membre du Comité central du Parti, commandant des gardes-frontières et Li Junjie, directeur adjoint de l'ANIC.

Ces derniers temps, les deux parties ont coordonné de manière proactive et active la lutte contre la criminalité et les activités illégales dans les zones frontalières telles que la contrebande et le transport illégal de marchandises à travers la frontière, le trafic de drogue, la traite des êtres humains, le commerce et le transport illégaux d'armes, d'explosifs, l'immigration clandestine...

Des patrouilles conjointes et des activités de sensibilisation des résidents dans les zones frontalières à la loi, ont été bien menées, contribuant positivement au maintien de la sécurité, de l'ordre public dans les zones frontalières.

Lors de l'entretien, le général de division Lê Duc Thai a proposé que les deux parties continuaient de se coordonner pour mettre en œuvre efficacement l'Accord de coopération entre le ministère vietnamien de la Défense et celui chinois de la Sécurité publique concernant l'établissement d'un mécanisme de coordination dans l'exécution des lois à trois niveaux sur le contrôle des postes frontaliers et la gestion des frontières terrestres, ainsi que le procès-verbal de l'entretien signé par les deux parties le 4 décembre 2023 à Pékin, Chine.

Selon lui, les deux parties doivent continuer d'échanger des informations liées à la lutte contre les infractions à la loi, en particulier la criminalité transfrontalière, la criminalité de haute technologie, le terrorisme, la criminalité liée à la drogue... dans les zones frontalières.

Le général de division Lê Duc Thai a proposé aux deux parties d'établir une ligne de communication directe entre les agences chargées de la lutte contre la criminalité de chaque partie.

Pour sa part, Li Junjie a exprimé son accord avec la proposition du côté vietnamien. Il s'est dit convaincu que les résultats de l'entretien continueront à renforcer la coopération entre le Commandement des gardes-frontières du Vietnam et l'ANIC, contribuant ainsi à l'approfondissement du partenariat stratégique intégral entre le Vietnam et la Chine, et à l'édification d'une frontière de paix, d'amitié, de coopération et de développement durable entre les deux pays.

