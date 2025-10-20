L'escalade militaire à Gaza fait au moins 46 morts malgré l'accord de cessez-le-feu

Une escalade de la violence entre Israël et le Hamas a fait au moins 46 morts dimanche 19 octobre à Gaza en dépit du cessez-le-feu en vigueur, selon des sources israéliennes et palestiniennes.

L'armée israélienne a déclaré dans un communiqué que deux de ses soldats avaient été tués lors d'une attaque du Hamas en début de journée. Lors de cet incident, le Hamas a tiré un missile antichar et ouvert le feu sur des troupes israéliennes qui démantelaient des infrastructures à Rafah, dans le sud de la bande de Gaza, selon les Forces de défense israéliennes (FDI).

En réponse à cette attaque, les FDI ont lancé une série de frappes aériennes et de tirs d'artillerie sur plusieurs zones de la bande de Gaza.

Les autorités sanitaires de Gaza ont indiqué qu'au moins 44 Palestiniens avaient été tués lors de ces attaques.

Mahmoud Basal, porte-parole de la Défense civile de Gaza, a déclaré à Xinhua que les équipes présentes sur le terrain avaient répondu à plus de 20 appels de détresse depuis le début de la matinée.

Dimanche soir, l'armée israélienne a annoncé avoir repris la mise en œuvre de l'accord de cessez-le-feu dans la bande de Gaza.

Le porte-parole de l'armée israélienne, Avichay Adraee, a déclaré dans un communiqué que les Forces de défense israéliennes avaient "recommencé à appliquer l'accord de cessez-le-feu, conformément aux directives de l'échelon politique, après une série de puissantes frappes aériennes lancées en réponse à la violation de l'accord par le Hamas".

L'accord de cessez-le-feu, négocié grâce à la médiation de l'Égypte, du Qatar et de la Turquie et sous l'égide des États-Unis, est en vigueur depuis le 10 octobre.

