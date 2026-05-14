Liban : au moins 59 enfants tués ou blessés au cours de la semaine passée

Au moins 59 enfants auraient été tués ou blessés au Liban au cours de la semaine passée, malgré un accord de cessez-le-feu, a déclaré mercredi 13 mai le Fonds des Nations unies pour l'enfance (UNICEF), mettant en garde contre l'aggravation des séquelles physiques et psychologiques chez les jeunes survivants.

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Photo : UNICEF/CVN

Selon le ministère libanais de la Santé, au moins 23 enfants ont été tués et 93 blessés depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu à minuit entre les 16 et 17 avril, portant le nombre total d'enfants victimes depuis le 2 mars à 200 morts et 806 blessés. Le seul mercredi 13 mai, au moins 33 personnes, dont des femmes et des enfants, ont été tuées lors d'une escalade des frappes israéliennes dans le sud et le centre du Liban, selon le Centre des opérations d'urgence de la santé publique du Liban et les médias locaux.

"Des enfants sont tués et blessés alors qu'ils devraient retourner en classe, jouer avec leurs amis et se remettre de mois de peur et de bouleversements", a déclaré Edouard Beigbeder, directeur régional de l'UNICEF pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord.

M. Beigbeder a ajouté que malgré l'accord visant à mettre fin à la violence, les enfants continuaient de subir des attaques répétées et des traumatismes qui pourraient avoir des conséquences à vie.

L'UNICEF a également averti que plus de 770.000 enfants au Liban souffraient d'une détresse psychologique accrue due à une exposition répétée à la violence, au déplacement et à la perte. La peur, l'anxiété, les cauchemars, l'insomnie et le désespoir font partie des symptômes observés chez les enfants et leurs pourvoyeurs de soins.

Xinhua/VNA/CVN