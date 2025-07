La vice-présidente de l'AN du Vietnam en France : renforcer les liens parlementaires et culturels

Photo : VNA/CVN

À Montreuil, la vice-présidente de l'Assemblée nationale Nguyên Thi Thanh a conduit la délégation parlementaire vietnamienne pour déposer des fleurs devant le monument du Président Hô Chi Minh au Parc Montreau et visiter l’Espace Hô Chi Minh au sein du Musée de l’Histoire vivante. Elle a salué les liens historiques entre la ville de Montreuil et le Vietnam, soulignant que cet espace constitue l’un des lieux les plus emblématiques de la mémoire du Président Hô Chi Minh en France.

Florian Vigneron, maire adjoint de Montreuil, a rappelé l’importance de l’héritage du Président Hô Chi Minh, dont le message continue d’inspirer les générations au Vietnam comme dans le monde entier.

Photo : VNA/CVN

Le même jour, Nguyên Thi Thanh s’est rendue à Provins pour visiter l’exposition consacrée au patrimoine de la Cité impériale de Thang Long et du site historique de Cô Loa.

À cette occasion, elle a rencontré Olivier Lavenka, maire de la ville, avec qui elle a échangé sur la coopération en matière de préservation du patrimoine. Elle a exprimé le souhait que la ville de Provins étende sa coopération à d'autres localités vietnamiennes, telles que Ninh Binh ou Huê.

Le 10 juillet, la vice-présidente de l’Assemblée nationale vietnamienne a eu un entretien avec son homologue française, Nadège Abomangoli, ainsi qu’une séance de travail avec Bruno Fuchs, président de la Commission des Affaires étrangères de l’Assemblée nationale française.

Photo : VNA/CVN

Nguyên Thi Thanh a souligné que les relations parlementaires entre les deux pays s’intensifient sur la base des accords déjà conclus, grâce aux échanges réguliers de délégations et à un soutien mutuel dans les enceintes interparlementaires.

Nadège Abomangoli a affirmé son engagement à approfondir les liens entre la France et le Vietnam, notamment à travers les groupes d’amitié parlementaires.

Pour sa part, Bruno Fuchs s’est engagé à œuvrer pour accélérer la ratification par le Parlement français de l’Accord de protection des investissements entre le Vietnam et l’Union européenne (EVIPA), et encourager la Commission européenne à lever le "carton jaune" imposé au Vietnam dans le secteur de la pêche.

VNA/CVN