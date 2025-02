Renouveler le théâtre populaire grâce à l’intelligence artificielle

“Les outils d’IA peuvent grandement assister les créateurs dans la réalisation de films et de clips musicaux, de l’écriture du scénario à la post-production, en passant par la conception sonore”, explique-t-il. Grâce à ces technologies, l’artiste optimise ses processus de travail, réduit les coûts et le temps de production, tout en garantissant une qualité élevée. “L’IA peut analyser des millions de données pour générer des suggestions et structurer un scénario. Cela nous permet non seulement de gagner du temps, mais aussi d’obtenir des scénarios plus riches et créatifs”, partage le réalisateur de 33 ans.

Photo : CTV/CVN

Revitaliser le chèo

Pham Vinh Khuong a lancé sa nouvelle production intitulée Chèo mo lái ra (Chèo hisse la voile), une version revisitée de l’ancienne pièce du même nom, réalisée en l’honneur du 70e anniversaire de la création du Théâtre du chèo de l’armée, en octobre 2024.

Ce clip musical repose sur l’IA, tant pour le son que pour l’image. Grâce à cette technologie, il a pu reconstruire des scènes culturelles et historiques en intégrant des archives précieuses de l’armée liées au chèo, tissant ainsi une narration mettant en valeur l’héritage culturel. Il a également fusionné la musique traditionnelle chèo avec des sonorités épiques, créant une transition fluide et immersive au fil du récit. Ce projet constitue une véritable ode à l’art traditionnel vietnamien, visant à faire découvrir le chèo à un public plus large, notamment aux jeunes générations.

Art vocal ancestral, le chèo joue un rôle essentiel dans la vie spirituelle des Vietnamiens. Né dans les villages du delta du fleuve Rouge, il s’est ensuite diffusé dans toute la région Nord. Autrefois, les représentations se tenaient dans la cour des maisons communales, des pagodes ou encore chez les familles nobles. La scène se résumait à une simple natte étalée au sol, avec les artistes se produisant en son centre, les instrumentistes placés à ses abords et le public debout tout autour. Avec le temps, l’espace scénique a évolué. Aujourd’hui, le chèo se joue non seulement dans les maisons communales, mais aussi sur de grandes scènes équipées de technologies audiovisuelles modernes. Les pièces sont adaptées aux réalités contemporaines afin d’attirer un plus large public.

Au sein de l’armée, les représentations de chèo jouent un rôle fondamental dans le moral des soldats, renforçant la tradition patriotique, l’héroïsme et l’esprit combatif. Depuis de nombreuses années, le Théâtre du chèo de l’armée s’efforce d’innover tout en préservant et développant cet art. Il conjugue ainsi la tradition et les nouvelles influences artistiques, répondant aux attentes des soldats et du public.

Une avancée significative

“Dans le clip +Chèo hisse la voile+, en associant des images générées par l’IA à un son soigneusement contextualisé, je veux susciter de l’émotion chez les spectateurs”, confie Pham Vinh Khuong. Cependant, l’utilisation de l’IA dans la production de clips musicaux n’est pas sans défis. Selon lui, l’IA exige une immense quantité de données et un entraînement avancé pour produire des contenus de qualité. De plus, les vidéos générées peuvent parfois manquer de dynamisme et contenir des erreurs techniques.

“L’IA suit des modèles et des règles préétablies, mais elle ne possède pas encore la créativité humaine nécessaire pour innover, exprimer des émotions profondes ou apporter une véritable originalité. Bien qu’elle permette de gagner du temps, l’édition et l’optimisation des vidéos restent chronophages et demandent une réflexion approfondie. Par ailleurs, la question des droits d’auteur sur les contenus générés constitue un enjeu majeur pour nous, les créateurs”, explique-t-il.

Photo : ND/CVN

Malgré ces défis, l’expérience d’un clip musical de chèo assisté par IA a permis au réalisateur de constater une meilleure accessibilité publique de cet art. “Je suis profondément attaché à la préservation et à l’évolution de la culture nationale. Le +chèo+, étant un genre difficile d’accès, mérite une approche innovante qui le rend captivant, unique et moderne, tout en respectant son essence traditionnelle”, partage-t-il.

Dans un contexte où de nombreux arts traditionnels peinent à séduire les jeunes générations, Chèo mo lái ra ouvre une nouvelle voie pour la transmission du patrimoine culturel vietnamien. Ce projet illustre non seulement une initiative précieuse pour valoriser les arts ancestraux, mais esquisse aussi un avenir prometteur où la technologie enrichit l’art traditionnel.

Vivant à Hô Chi Minh-Ville, Pham Vinh Khuong nourrit une passion pour les arts traditionnels et les innovations technologiques. Il fait partie des pionniers de l’intégration de l’IA dans la création artistique. À travers des œuvres comme Buc tranh Đai Viêt (Tableau du Đai Viêt), mettant en lumière la culture et l’histoire du Vietnam, Tiêc trang (Banquet blanc), un projet musical sur la protection des enfants, ou encore Mat bao (Œil de la tempête), dédié aux victimes du typhon Yagi, il a su exploiter l’IA pour enrichir ses productions. Il a également réalisé un clip musical animé en 3D, entièrement conçu grâce à l’IA, d’une durée de plus de quatre minutes. Son travail marque une avancée significative dans l’exploration de l’IA au service du cinéma et de la musique.

Linh Khanh - Linh Thao/CVN