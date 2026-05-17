FPT propose de renforcer une alliance IA entre le Vietnam et l’Inde

Dans un contexte où l’intelligence artificielle (IA) et les semi-conducteurs deviennent de nouveaux moteurs de l’économie mondiale, le Vietnam et l’Inde disposent d’un fort potentiel de coopération dans les domaines des technologies stratégiques, de l’innovation et de la transformation numérique.

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Photo : VNA/CVN

Lors de sa récente visite d’État en Inde, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président vietnamien Tô Lâm a souligné que la science, la technologie et l’innovation constitueront l’un des piliers majeurs de la coopération bilatérale dans les années à venir. Selon lui, les connaissances, les technologies et l’innovation sont désormais les principaux moteurs de croissance, nécessitant une coopération plus approfondie dans des secteurs comme l’IA, les données et les semi-conducteurs.

Au Forum sur l’innovation Vietnam - Inde organisé le 6 mai à New Delhi, Pham Minh Tuân, directeur général de FPT Software et directeur général adjoint de FPT, a présenté plusieurs propositions concrètes de coopération entre les deux pays.

Selon FPT, le Vietnam et l’Inde possèdent des atouts complémentaires dans le domaine de l’IA. L’Inde bénéficie d’une importante main-d’œuvre qualifiée et d’une solide expérience technologique, tandis que le Vietnam se distingue par sa capacité d’adaptation rapide et son environnement d’innovation dynamique en Asie du Sud-Est.

Photo : CTV/CVN

FPT a ainsi proposé la création d’une "alliance d’applications IA spécialisées" dans des secteurs tels que la finance, l’industrie, la santé et les télécommunications. Plutôt que de rivaliser dans le développement de modèles d’IA géants nécessitant des milliards de dollars d’investissement, les deux pays pourraient développer ensemble des modèles d’IA spécialisés adaptés aux besoins spécifiques de chaque secteur et marché.

L’entreprise a également proposé de faciliter les échanges de talents technologiques afin de permettre aux ingénieurs des deux pays de participer à des projets transfrontaliers.

Dans le secteur des semi-conducteurs, FPT suggère de construire une chaîne d’approvisionnement complémentaire : l’Inde se concentrerait sur la conception de puces et la production de wafers, tandis que le Vietnam développerait les activités d’assemblage avancé et de test des semi-conducteurs.

Outre l’IA et les semi-conducteurs, FPT souhaite également renforcer la coopération dans les technologies des drones, du ferroviaire ainsi que dans la formation des ressources humaines de haute technologie à travers des programmes d’échanges universitaires et de stages spécialisés.

Actuellement, FPT développe environ 70 modèles d’IA spécialisés, possède deux usines d’IA au Vietnam et au Japon, ainsi qu’une équipe de près de 30.000 ingénieurs formés à l’IA. Dans le domaine des semi-conducteurs, l’entreprise a déjà formé plus de 3.300 étudiants et dispose d’environ 1.000 ingénieurs spécialisés dans la conception de puces et les logiciels embarqués.

Xuân Hoàng/CVN